https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html

Раскрыты способы, с помощью которых машины следят за своими хозяевами

Раскрыты способы, с помощью которых машины следят за своими хозяевами

Установленная в вашем автомобиле система “ЭРА-ГЛОНАСС” обладает доступом к информации о вашем текущем местонахождении и знает, о чем вы разговариваете. Об этом... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T02:10

2020-11-14T02:10

2020-11-14T02:10

егор васильев

россия

эра-глонасс

авто

технологии

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Установленная в вашем автомобиле система “ЭРА-ГЛОНАСС” обладает доступом к информации о вашем текущем местонахождении и знает, о чем вы разговариваете. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Если вы пользуетесь продвинутым автомобилем, то контролироваться могут не только координаты и разговоры, но и ваше физическое состояние, ведь ассистенты безопасности отслеживают, в частности, степень усталости водителя"Кроме того, автомобиль сам имеет доступ в интернет, а также к вашему смартфону, а значит в его распоряжении оказывается вся информация о вашей жизни в ее мельчайших подробностях и деталях, Однако нам к этому не привыкать, ведь абсолютно тем же самым занимаются и наши дорогие телефоны", — признал эксперт. В современных машинах масса камер, которые контролируют как состояние водителя, так и окружающее пространство, и ситуацию на дороге. Таким образом обеспечивается безопасность вождения и фиксация происходящего. Получить доступ к этой информации возможно, вопрос, в каких целях и кто ее будет использовать. "Фактически уже сейчас большинство автомобилей являются источником огромного количества информации о нас с вами. Однако машина, конечно пока уступает мобильному телефону хотя бы потому, что с мобильным телефоном мы не расстаёмся никогда, а машиной пользуемся только по мере необходимости", — заключил Васильев.

https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html

https://ria.ru/20201104/slezhka-1582937165.html

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егор васильев, россия, эра-глонасс, авто, технологии, общество