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Раскрыты способы, с помощью которых машины следят за своими хозяевами
Раскрыты способы, с помощью которых машины следят за своими хозяевами
Установленная в вашем автомобиле система “ЭРА-ГЛОНАСС” обладает доступом к информации о вашем текущем местонахождении и знает, о чем вы разговариваете. Об этом... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:10
2020-11-14T02:10
егор васильев
россия
эра-глонасс
авто
технологии
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Установленная в вашем автомобиле система “ЭРА-ГЛОНАСС” обладает доступом к информации о вашем текущем местонахождении и знает, о чем вы разговариваете. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Если вы пользуетесь продвинутым автомобилем, то контролироваться могут не только координаты и разговоры, но и ваше физическое состояние, ведь ассистенты безопасности отслеживают, в частности, степень усталости водителя"Кроме того, автомобиль сам имеет доступ в интернет, а также к вашему смартфону, а значит в его распоряжении оказывается вся информация о вашей жизни в ее мельчайших подробностях и деталях, Однако нам к этому не привыкать, ведь абсолютно тем же самым занимаются и наши дорогие телефоны", — признал эксперт. В современных машинах масса камер, которые контролируют как состояние водителя, так и окружающее пространство, и ситуацию на дороге. Таким образом обеспечивается безопасность вождения и фиксация происходящего. Получить доступ к этой информации возможно, вопрос, в каких целях и кто ее будет использовать. "Фактически уже сейчас большинство автомобилей являются источником огромного количества информации о нас с вами. Однако машина, конечно пока уступает мобильному телефону хотя бы потому, что с мобильным телефоном мы не расстаёмся никогда, а машиной пользуемся только по мере необходимости", — заключил Васильев.
https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html
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егор васильев, россия, эра-глонасс, авто, технологии, общество

Раскрыты способы, с помощью которых машины следят за своими хозяевами

02:10 14.11.2020
 
© Depositphotos / dmitrimaruta / Перейти в фотобанкСалон автомобиля
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Depositphotos / dmitrimaruta
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Установленная в вашем автомобиле система “ЭРА-ГЛОНАСС” обладает доступом к информации о вашем текущем местонахождении и знает, о чем вы разговариваете. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Если вы пользуетесь продвинутым автомобилем, то контролироваться могут не только координаты и разговоры, но и ваше физическое состояние, ведь ассистенты безопасности отслеживают, в частности, степень усталости водителя
"Мы давно делегировали свою конфиденциальность неизвестному всепланетному интеллекту. Да и современные автомобили уже давно намного сложнее, чем мобильные телефоны, и обладают всеми возможностями для того, чтобы контролировать тех, кто находится не только внутри, но снаружи", — отметил Васильев.
"Кроме того, автомобиль сам имеет доступ в интернет, а также к вашему смартфону, а значит в его распоряжении оказывается вся информация о вашей жизни в ее мельчайших подробностях и деталях, Однако нам к этому не привыкать, ведь абсолютно тем же самым занимаются и наши дорогие телефоны", — признал эксперт.
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В современных машинах масса камер, которые контролируют как состояние водителя, так и окружающее пространство, и ситуацию на дороге. Таким образом обеспечивается безопасность вождения и фиксация происходящего. Получить доступ к этой информации возможно, вопрос, в каких целях и кто ее будет использовать.
"Фактически уже сейчас большинство автомобилей являются источником огромного количества информации о нас с вами. Однако машина, конечно пока уступает мобильному телефону хотя бы потому, что с мобильным телефоном мы не расстаёмся никогда, а машиной пользуемся только по мере необходимости", — заключил Васильев.
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Егор ВасильевРоссияЭРА-ГЛОНАССАвтоТехнологииОбщество
 
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