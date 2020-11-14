https://ria.ru/20201114/selo-1584553259.html

О жизни затерянного под Екатеринбургом поселка-призрака

О жизни затерянного под Екатеринбургом поселка-призрака

Село Оброшинское расположено в нескольких километрах от Екатеринбурга. Там нет электричества, водопровода, отопления и канализации. На географических картах... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:00

2020-11-14T08:00

2020-11-14T08:10

канализация

чиновники

электричество

люди

жилье

екатеринбург

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Село Оброшинское расположено в нескольких километрах от Екатеринбурга. Там нет электричества, водопровода, отопления и канализации. На географических картах этот населенный пункт отсутствует. Среди местных большинство — бывшие работники завода. Они получили участки еще в советское время. Узаконить права на землю из-за неразберихи в 90-х им так и не удалось. Оформить все, как полагается, пытаются до сих пор. Чиновники, в свою очередь, заявляют, что там живут незаконно. По документам на месте поселка просто лес. Люди переживают, что их могут выгнать в любой момент."Пенсионерам тяжеловато"Ирина Кардашина с супругом еще в 1983 году решили перебраться в рабочий поселок Оброшинский. "Я из Вологодской области, муж — из Калужской. Здесь жили родные, — рассказывает она РИА Новости. — Почти все трудились на Верх-Исетском заводе (ВИЗ. — Прим. ред.). Предприятие было градообразующее, работали 12 тысяч человек. Жизнь кипела. Передовикам давали в аренду землю с домами. Считается, что это просто дача. На деле — полноценный дом со своим огородом. И еще дарили квартиры в Екатеринбурге. Конечно, в город никто не хотел переезжать, у нас ведь в поселке природа — загляденье". Люди работали на рудниках, добывали известь, которую потом на баржах перевозили на завод для выплавки металла. Каждый держал скотину, ухаживал за огородом. "Затем грянули девяностые, — вздыхает Ирина. — Начался полный бардак. С годами про нас совсем забыли. Забросили всю инфраструктуру. На новых картах нашего поселка просто нет".В Оброшинском 20 домов. В каждом — по две семьи. Круглый год здесь живут единицы. Большинство на зиму уезжают в город. А вот летом и весной по местным меркам многолюдно — около 80 человек. "У многих стоят генераторы — они дают свет. Работают на бензине. Шум, загазованность… К тому же не у всех есть возможность тратиться на топливо. Его очень много уходит — пенсии не хватит, — объясняет Ирина. — От электричества нас отключили почти 20 лет назад. А централизованного отопления и раньше не было. Грелись печкой. Канализации нет. За водой — к колодцу. Ближайший магазин в 800 метрах — в селе Палкино. Дороги убитые. Вроде и недалеко идти, но пенсионерам тяжеловато"."Боимся все потерять"Рузалия Махаева оказалась здесь в конце 80-х. Начинала сортировщицей на заводе, затем возглавила цеховой комитет. В нулевые местные назначили ее председателем поселка. В беседе с РИА Новости она рассказывает: оброшинцы вот уже 30 лет живут на птичьих правах. У Рузалии на руках есть проект постановления, который выпустил директор предприятия еще в 90-х. Сказано, что дома, находящиеся на балансе завода, следует передать работникам. Рузалия объясняет, зачем нужно узаконить земельные участки. "Мы не можем вкладываться в наши дома, огороды. Официально это нам не принадлежит — в любой момент могут отсюда выгнать! Боимся все потерять". Среди соседей были те, кто здесь родился и вырос. Они ушли из жизни, так и не добившись права вести хозяйство на заработанных своим трудом участках.Пенсионерка считает, что на поселок-призрак "положили глаз". "Земля здесь дорогая. Места живописные. Нас отсюда выживают. Мы понимаем, что проблему надо предать огласке. Но в то же время нам страшно все это ворошить. Ведь кто-то у нас не раз устраивал поджоги"."Крупный пожар был в 2009-м, — подхватывает Ирина Кардашина. — Пострадали четыре дома, наш в том числе. Мы восстанавливали полностью стены, сделали крышу. Нам еще повезло: у соседей почти все выгорело. Виновника так и не нашли"."Надежды нет"В мэрии Екатеринбурга объясняют: по генплану территория Оброшинского входит в лесопарковую зону. Все дома в этом поселке считаются самовольными постройками. "Они возведены незаконно, без оформления каких-либо разрешающих документов", — уточнила сотрудник пресс-службы и порекомендовала оброшинцам обратиться в суд. Некоторые из местных, впрочем, этот путь уже проходили. "В 2017-м со мной связались родственники заслуженного энергетика России, ныне покойного. У него тоже там был участок, — рассказывает юрист Дмитрий Гуськов. — Через год судились, проиграли. Основная претензия: дома юридически не пронумерованы. То есть в суде не определишь, какой кому принадлежит. У людей остались справки, что участок им передан от завода, разные хозяйственные книги, технические планы. Но сейчас все это никакого веса не имеет. Было бы намного проще, если бы директор подписал то самое постановление".Объединить усилия и подать коллективный иск местные не хотят. И их можно понять: люди опасаются, что, если пойдут по судам, администрация их снесет. "Пока готовимся ко второму процессу одни, — говорит юрист. — Есть момент, на котором мы хотим заострить внимание, когда пойдем в суд: если человек владеет имуществом более 15 лет, то оно за ним по закону может быть закреплено".К слову, один участок все же зарегистрирован. "Жила семья, дети еще в советское время остались сиротами, воспитывались в детдоме. Потом их прописали в Оброшинском, — отмечает Гуськов. — Еще хочу добавить: изучил генплан города, совсем скоро в границах поселка хотят начать строительство элитного коттеджного комплекса. Поэтому страхи местных, что их могут выгнать, объяснимы".Выход из сложившейся ситуации Гуськов видит один — администрация должна пойти на уступки. Сами оброшинцы признаются: надежды, что им удастся добиться своего, уже нет. На проблему обратил внимание председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. "Мы отправили запросы. В госархиве сказали, что у них нет никаких данных по поселку. Ждем снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии, чтобы пригласить местных на прием и решить, как им помочь". Люди пытались отстоять свои права десятилетиями, но безуспешно. Поэтому, обращает внимание Володин, местным нужно запастись терпением — потребуется немало времени, чтобы все сдвинулось с мертвой точки.

https://ria.ru/20191121/1561175332.html

https://ria.ru/20200817/1575789662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канализация, чиновники, электричество, люди, жилье, екатеринбург, общество