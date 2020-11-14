https://ria.ru/20201114/samara-1584601510.html

Самарская область станет первым городом на карте MICE-туризма

Самарская область станет первым городом на карте MICE-туризма

Самарская область станет первым регионом, который появится на портале, посвященном MICE-туризму (область делового туризма, связанного с проведением массовых... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:33

2020-11-14T11:33

2020-11-14T11:33

автоваз

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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Самарская область станет первым регионом, который появится на портале, посвященном MICE-туризму (область делового туризма, связанного с проведением массовых мероприятий), сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в Самарской области проходит презентация MICE-возможностей региона в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро. В программе трехдневного тура, в котором участвуют более 30 гостей, запланированы круглый стол с демонстрацией конференц-возможностей помещений стадиона "Самара-Арена", поездка в Тольятти с посещением музея "АвтоВАЗа" и паркового комплекса истории техники имени Сахарова, яхт-клуба и других объектов.По словам руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова, направление делового туризма в регионе рассматривается как одно из приоритетных. "Сегодня мы располагаем большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах - это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы. И наша задача - рассказать профессионалам о том, что мы обладаем этим потенциалом", - сказал Абдрашитов.Он отметил, что данный сегмент бизнеса является важным направлением социально-экономического развития Самарской области, так как проведение любого мероприятия - это получение регионом финансовых средств, загрузка отелей, дополнительная работа для турагентств и туроператоров, для предприятий общественного питания.

https://na.ria.ru/20201111/samarskiy-universitet-1583973671.html

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автоваз, самарская область, тольятти, андрей сахаров, общество