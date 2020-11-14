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Самарская область станет первым городом на карте MICE-туризма
Самарская область станет первым городом на карте MICE-туризма
Самарская область станет первым регионом, который появится на портале, посвященном MICE-туризму (область делового туризма, связанного с проведением массовых... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:33
2020-11-14T11:33
автоваз
самарская область
тольятти
андрей сахаров
общество
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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Самарская область станет первым регионом, который появится на портале, посвященном MICE-туризму (область делового туризма, связанного с проведением массовых мероприятий), сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в Самарской области проходит презентация MICE-возможностей региона в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро. В программе трехдневного тура, в котором участвуют более 30 гостей, запланированы круглый стол с демонстрацией конференц-возможностей помещений стадиона "Самара-Арена", поездка в Тольятти с посещением музея "АвтоВАЗа" и паркового комплекса истории техники имени Сахарова, яхт-клуба и других объектов.По словам руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова, направление делового туризма в регионе рассматривается как одно из приоритетных. "Сегодня мы располагаем большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах - это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы. И наша задача - рассказать профессионалам о том, что мы обладаем этим потенциалом", - сказал Абдрашитов.Он отметил, что данный сегмент бизнеса является важным направлением социально-экономического развития Самарской области, так как проведение любого мероприятия - это получение регионом финансовых средств, загрузка отелей, дополнительная работа для турагентств и туроператоров, для предприятий общественного питания.
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автоваз, самарская область, тольятти, андрей сахаров, общество

Самарская область станет первым городом на карте MICE-туризма

11:33 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоПамятник Дяде Степе в Самаре
Памятник Дяде Степе в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Самарская область станет первым регионом, который появится на портале, посвященном MICE-туризму (область делового туризма, связанного с проведением массовых мероприятий), сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, в Самарской области проходит презентация MICE-возможностей региона в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро. В программе трехдневного тура, в котором участвуют более 30 гостей, запланированы круглый стол с демонстрацией конференц-возможностей помещений стадиона "Самара-Арена", поездка в Тольятти с посещением музея "АвтоВАЗа" и паркового комплекса истории техники имени Сахарова, яхт-клуба и других объектов.
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"Проектный офис MICE получил грант на создание портала, который будет полно и подробно информировать пользователей о MICE-возможностях регионов, отдельных площадок, поставщиках услуг. И мне приятно отметить, что Самарский регион первым появится на карте MICE-регионов России", - цитирует пресс-служба креативного продюсера проектного офиса MICE Ольгу Алексееву.
По словам руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова, направление делового туризма в регионе рассматривается как одно из приоритетных. "Сегодня мы располагаем большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах - это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы. И наша задача - рассказать профессионалам о том, что мы обладаем этим потенциалом", - сказал Абдрашитов.
Он отметил, что данный сегмент бизнеса является важным направлением социально-экономического развития Самарской области, так как проведение любого мероприятия - это получение регионом финансовых средств, загрузка отелей, дополнительная работа для турагентств и туроператоров, для предприятий общественного питания.
 
АвтоВАЗСамарская областьТольяттиАндрей СахаровОбщество
 
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