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Рекордсмен по числу ролей: умер народный артист СССР Армен Джигарханян

Рекордсмен по числу ролей: умер народный артист СССР Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра Джигарханяна. За свою долгую... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T09:45

2020-11-14T09:45

2020-11-14T12:19

умер армен джигарханян

ольга яковлева

ричард iii

вгик

гитис

ленком

станислав говорухин

москва

ереван

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра Джигарханяна. За свою долгую творческую жизнь харизматичный и обаятельный актер сыграл множество разноплановых ролей, в числе которых судья Кригс, бандит Горбатый, штабс-капитан Овечкин, за что был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый снимаемый артист в России.Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его мать Елена Васильевна - работник Совета министров Армянской ССР - была заядлой театралкой, и любовь к театру привила сыну еще в школьные годы. Отец ушел из семьи, когда Армен был еще маленький, его воспитывал отчим. После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не поступил.Будущий актер последовал совету. Вернулся в Ереван, год проработал помощником оператора на киностудии "Арменфильм", после чего в 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К.С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером, с 1955 по 1967 год он сыграл в 27 спектаклях, в числе которых "На всякого мудреца довольно простоты" (Городулин), "Иркутская история" (Сергей), "Двое на качелях" (Джерри), "Ричард III" (Ричард), "Именем революции" (Ленин), "Требуется лжец" (Тодорос) и другие.Армянин и театры МосквыЗвезда "Ленкома", актриса Ольга Яковлева увидела Джигарханяна в Ереване в спектакле "Ричард III" и рассказала о нем худруку "Ленкома" Анатолию Эфросу. В 1967 году Эфрос пригласил Джигарханяна в труппу своего театра, после чего вскоре сам его покинул. В "Ленкоме" Джигарханян сыграл Мольера в одноименной постановке, Карцева в "104 страницах про любовь", Нечаева в "Снимается кино".В конце 1960-х годов молодой режиссер Марк Захаров ставил пьесу "Разгром" в Театре имени Маяковского, которым тогда руководил выдающийся режиссер Александр Гончаров. В силу обстоятельств Захарову срочно пришлось вводить нового актера на главную роль. И кто-то посоветовал ему Джигарханяна.Захаров Джигарханяна утвердил, и в результате актер перешел из "Ленкома" в театр Гончарова. В "Ленком" под руководством Захарова он еще вернется, в 1997-2000 годах Джигарханян сыграет в спектаклях "Варвар и еретик" и "Город миллионеров".В Театре имени Маяковского Джигарханян прослужит 27 лет. Его визитными карточками станут роли Сократа в пьесе Эдварда Радзинского "Беседы с Сократом", Большого Па в "Кошке на раскаленной крыше", Нерона в "Театре Нерона и Сенеки", Стенли Ковальского в "Трамвае Желание". В своих воспоминаниях Джигарханян признавался, что сожалеет, что столько лет отдал одному театру. "Можно иметь 10 гастрольных ролей, которые собирают кассу, как это было у меня в Театре Маяковского, но при этом топтаться на месте. Мое убеждение, что за пять-семь лет актер раскрывает все свои секреты и перестает быть интересным зрителю", - говорил актер.Параллельно со службой в Театре имени Маяковского актер преподавал во ВГИКе. В 1996 году его выпускники составили труппу нового театра под руководством Армена Джигарханяна. На сцене своего театра худрук сыграл в спектаклях "Последняя лента Крэппа" (Крэпп), "Двенадцатая ночь" (Мальволио), "Маленькие трагедии" (Сальери), "А театр живет!.. " (Лев Гурыч Синичкин) и другие.Кригс, горбатые и другиеРаботу в театре актер успешно сочетал со съемками в кино. Настолько успешно, что актер Валентин Гафт написал эпиграмму: "На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян...". Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.Известность Джигарханяну принесла одна из лучших его киноролей — молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" 1965 года. Актера заметили. В 1967 году на экраны вышел культовый фильм Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители", который посмотрели более 60 миллионов человек. Фильм вошел в золотой фонд советского кино. В следующих двух частях картины "Новые приключения неуловимых и "Корона российской империи" Джигарханян сыграл врага "неуловимых" штабс-капитана Дмитрия Овечкина, страдающего нервным тиком. "Тик как-то сам собой получился, никто его заранее не придумывал", - вспоминал актер. После выхода "Новых приключений неуловимых" Джигарханяна знал в лицо каждый советский человек.На счету актера – сотни разноплановых ролей, среди которых выразительный главарь банды Горбатый в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", слуга Тристана в "Собаке на сене", судья Кригс в нетленной комедии Титова "Здравствуйте, я ваша тетя!". Изначально Титов предложил Джигарханяну роль полковника Чеснея, влюбленного в тетушку Чарли, но ради эксперимента режиссер сделал пробы Джигарханяна и в роли судьи Кригса. Как только актер появился в знаменитом полосатом костюме, все было решено. Комедия очень полюбилась зрителям, а киночиновники приняли ее прохладно. Некоторые спрашивали Джигарханяна: "Как же вы такой знаменитый артист снимались в такой пошлости?".Джигарханян по этому поводу писал в своих воспоминаниях: " Там звезды сошлись — не звезды актерские, а звезды благоприятной ситуации. Она часто в искусстве определяет многое... Люди, занимающиеся актерским делом, поймут меня: мы любили друг друга. Смотрели друг на друга, радовались, нам было смешно".В 2000-х годах актер снялся в сериалах "Казус Кукоцкого" (2005), "Нечаянная радость" (2005), "Любовь на острие ножа" (2008), "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "Душа шпиона" (2015), в фильмах "Руд и Сэм" (2007), "Исчезнувшая империя" (2008), "Родительский день" (2009), "Гамлет" (2010) и других.Личная жизнь и скандал в театреПервой гражданской супругой артиста была актриса Ереванского Русского драматического театра имени Станиславского Алла Ванновская, которая родила ему дочь Елену. Единственная дочь актера погибла в 1987 году в возрасте 23 лет, задохнувшись в гараже угарным газом.Второй женой стала актриса Татьяна Власова, которая работала в Театре Армена Джигарханяна помощником художественного руководителя. С Власовой актер прожил 48 лет, брак разрушила поздняя любовь Джигарханяна – пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская, которая моложе актера почти на полвека.Цымбалюк-Романовская впервые увидела Армена Джигарханяна на сцене в Киеве, когда ей было 16 лет. По ее словам, она испытала тогда настоящее потрясение, девушка ходила на все спектакли с Джигарханяном. На гастроли в Киев театр приезжал часто. Позднее девушка перебралась в Москву, встретилась со своим кумиром и с 2008 года начала работать в театре Джигарханяна. Тогда же пара начала жить вместе, официальная супруга актера проживала в США. В 2015 году актер развелся с Власовой и через год официально женился на Виталине. В 2015 году Цымбалюк-Романовская стала директором театра. Труппа театра неоднозначно отнеслась к такому назначению, подозревая молодую жену в меркантильности и желании захватить власть.Публичный скандал вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней супруги разгорелся в октябре 2017 года, когда актер, страдающий диабетом, попал в больницу и вскоре обвинил жену в воровстве в театре. Джигарханян сказал СМИ, что не готов простить Виталину, так как она "причинила ему много боли". По его словам, ранее ничто не предвещало подобных откровений, в семье якобы царила идиллия.Цымбалюк-Романовская по собственному желанию уволилась из театра. Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива". Супруги подали на развод, который состоялся 27 ноября.

https://realty.ria.ru/20201112/teatry-1584358225.html

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https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/koronavirus-1584057383.html

https://ria.ru/20201102/garmash-1582639674.html

https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html

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умер армен джигарханян, ольга яковлева, ричард iii, вгик, гитис, ленком, станислав говорухин, москва, ереван, сша