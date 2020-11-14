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Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение
Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение
Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечение обходится бюджету в миллионы гривен... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:32
2020-11-14T21:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечение обходится бюджету в миллионы гривен. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера."Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты", — подчеркнул он.Информацию о том, что его содержание в больнице "Феофания" выливается в миллионные расходы для бюджета украинский лидер назвал фейком, вброшенным его политическими оппонентами. Он признался, что подобные сообщения его позабавили.Зеленский добавил, что хорошее настроение является одним из важных условий выздоровления и поблагодарил политических конкурентов за такого рода заботу.
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коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение

21:32 14.11.2020 (обновлено: 21:56 14.11.2020)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечение обходится бюджету в миллионы гривен. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.
"Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты", — подчеркнул он.
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Информацию о том, что его содержание в больнице "Феофания" выливается в миллионные расходы для бюджета украинский лидер назвал фейком, вброшенным его политическими оппонентами. Он признался, что подобные сообщения его позабавили.
Зеленский добавил, что хорошее настроение является одним из важных условий выздоровления и поблагодарил политических конкурентов за такого рода заботу.
 
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