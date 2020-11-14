https://ria.ru/20201114/raskhody-1584663255.html

Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение

Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечение обходится бюджету в миллионы гривен... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:32

2020-11-14T21:32

2020-11-14T21:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечение обходится бюджету в миллионы гривен. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера."Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты", — подчеркнул он.Информацию о том, что его содержание в больнице "Феофания" выливается в миллионные расходы для бюджета украинский лидер назвал фейком, вброшенным его политическими оппонентами. Он признался, что подобные сообщения его позабавили.Зеленский добавил, что хорошее настроение является одним из важных условий выздоровления и поблагодарил политических конкурентов за такого рода заботу.

https://ria.ru/20201114/superinfektsiya-1584646686.html

украина

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коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире