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Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение
Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение
Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечение обходится бюджету в миллионы гривен... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:32
2020-11-14T21:32
2020-11-14T21:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечение обходится бюджету в миллионы гривен. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера."Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты", — подчеркнул он.Информацию о том, что его содержание в больнице "Феофания" выливается в миллионные расходы для бюджета украинский лидер назвал фейком, вброшенным его политическими оппонентами. Он признался, что подобные сообщения его позабавили.Зеленский добавил, что хорошее настроение является одним из важных условий выздоровления и поблагодарил политических конкурентов за такого рода заботу.
https://ria.ru/20201114/superinfektsiya-1584646686.html
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коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире