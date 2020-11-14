https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html

Эксперты оценили влияние второй волны COVID-19 на российский рынок труда

Эксперты оценили влияние второй волны COVID-19 на российский рынок труда

Вторая волна пандемии привела к замедлению восстановления рынка труда в РФ, но число вакансий не снизилось, показало исследование HeadHunter, которое имеется в... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T09:04

2020-11-14T09:04

2020-11-14T09:04

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вторая волна пандемии привела к замедлению восстановления рынка труда в РФ, но число вакансий не снизилось, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, уровень конкуренции за рабочее место в середине осени немного опустился по сравнению с "допандемическим" периодом. В среднем на одну вакансию приходятся шесть активных резюме против семи в феврале-марте.В исследовании также отмечается, что в начале ноября в большинстве регионов наблюдается незначительное снижение спроса. Число активных вакансий увеличилось только в Северо-Кавказском федеральном округе.В начале ноября увеличилась потребность в специалистах из сферы консультирования, транспорта и логистики, а также на госслужбе. Максимальное снижение спроса наблюдается в домашнем персонале, в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе, а также в индустрии спорта и красоты, добавляется в исследовании.

https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574670023.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика