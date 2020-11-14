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Эксперты оценили влияние второй волны COVID-19 на российский рынок труда
Эксперты оценили влияние второй волны COVID-19 на российский рынок труда
Вторая волна пандемии привела к замедлению восстановления рынка труда в РФ, но число вакансий не снизилось, показало исследование HeadHunter, которое имеется в... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:04
2020-11-14T09:04
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вторая волна пандемии привела к замедлению восстановления рынка труда в РФ, но число вакансий не снизилось, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, уровень конкуренции за рабочее место в середине осени немного опустился по сравнению с "допандемическим" периодом. В среднем на одну вакансию приходятся шесть активных резюме против семи в феврале-марте.В исследовании также отмечается, что в начале ноября в большинстве регионов наблюдается незначительное снижение спроса. Число активных вакансий увеличилось только в Северо-Кавказском федеральном округе.В начале ноября увеличилась потребность в специалистах из сферы консультирования, транспорта и логистики, а также на госслужбе. Максимальное снижение спроса наблюдается в домашнем персонале, в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе, а также в индустрии спорта и красоты, добавляется в исследовании.
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экономика

Эксперты оценили влияние второй волны COVID-19 на российский рынок труда

09:04 14.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вторая волна пандемии привела к замедлению восстановления рынка труда в РФ, но число вакансий не снизилось, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, количество вакансий на рынке труда хоть и не упало, но тем не менее восстановительный тренд, наблюдаемый с июня, замедлился. Так, в октябре количество вакансий на hh.ru превысило показатель сентября всего на 1%, в то время как годовой рост более ощутимый - 18%", - говорится в исследовании.
Согласно нему, уровень конкуренции за рабочее место в середине осени немного опустился по сравнению с "допандемическим" периодом. В среднем на одну вакансию приходятся шесть активных резюме против семи в феврале-марте.
В исследовании также отмечается, что в начале ноября в большинстве регионов наблюдается незначительное снижение спроса. Число активных вакансий увеличилось только в Северо-Кавказском федеральном округе.
В начале ноября увеличилась потребность в специалистах из сферы консультирования, транспорта и логистики, а также на госслужбе. Максимальное снижение спроса наблюдается в домашнем персонале, в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе, а также в индустрии спорта и красоты, добавляется в исследовании.
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2020
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