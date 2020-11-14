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Владимир Путин выступает на заседании АСЕАН
Владимир Путин выступает на заседании АСЕАН
Владимир Путин выступает по видеосвязи на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходит в Ханое под председательством Вьетнама. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:14
2020-11-14T14:14
2020-11-14T14:44
коронавирус covid-19
экономическое сообщество асеан
владимир путин
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Владимир Путин выступает по видеосвязи на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходит в Ханое под председательством Вьетнама.В пресс-службе президента ранее отметили, что основное внимание планируется уделить актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая укрепление региональной безопасности, обеспечение устойчивого экономического роста, предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.Ожидается, что по итогам заседания будут приняты Ханойская декларация и ряд других документов.Восточноазиатский саммит — площадка стратегического диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов. Саммит проходит ежегодно с 2005 года в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.Сегодня участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
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LIVE: Путин принимает участие в 15-ом Восточноазиатском саммите
LIVE: Путин принимает участие в 15-ом Восточноазиатском саммите
2020-11-14T14:14
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PT10M16S
РИА Новости
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видео, коронавирус covid-19, экономическое сообщество асеан, владимир путин, япония, ханой, сша, в мире