Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/putin-1584587004.html
Владимир Путин выступает на заседании АСЕАН
Владимир Путин выступает на заседании АСЕАН
Владимир Путин выступает по видеосвязи на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходит в Ханое под председательством Вьетнама. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:14
2020-11-14T14:44
коронавирус covid-19
экономическое сообщество асеан
владимир путин
япония
ханой
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584611421_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_67e106d36c6f1c4b62d98eae99aa8e18.jpg
Владимир Путин выступает по видеосвязи на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходит в Ханое под председательством Вьетнама.В пресс-службе президента ранее отметили, что основное внимание планируется уделить актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая укрепление региональной безопасности, обеспечение устойчивого экономического роста, предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.Ожидается, что по итогам заседания будут приняты Ханойская декларация и ряд других документов.Восточноазиатский саммит — площадка стратегического диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов. Саммит проходит ежегодно с 2005 года в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.Сегодня участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
япония
ханой
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Путин принимает участие в 15-ом Восточноазиатском саммите
LIVE: Путин принимает участие в 15-ом Восточноазиатском саммите
2020-11-14T14:14
true
PT10M16S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584611421_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_a8de8576eb56887f7c56faf1cd4ea019.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, коронавирус covid-19, экономическое сообщество асеан, владимир путин, япония, ханой, сша, в мире
Владимир Путин выступает на заседании АСЕАН
Владимир Путин выступает по видеосвязи на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходит в Ханое под председательством Вьетнама.
2020-11-14T14:14
true
PT10M16S

Владимир Путин выступает на заседании АСЕАН

14:14 14.11.2020 (обновлено: 14:44 14.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Владимир Путин выступает по видеосвязи на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходит в Ханое под председательством Вьетнама.
В пресс-службе президента ранее отметили, что основное внимание планируется уделить актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая укрепление региональной безопасности, обеспечение устойчивого экономического роста, предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Ожидается, что по итогам заседания будут приняты Ханойская декларация и ряд других документов.
Восточноазиатский саммит — площадка стратегического диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов. Саммит проходит ежегодно с 2005 года в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.
Сегодня участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
 
Коронавирус COVID-19Экономическое сообщество АСЕАНВладимир ПутинЯпонияХанойСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
Лента новостейМолния