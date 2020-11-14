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Путешествие Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19
Путешествие Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19
Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:53
2020-11-14T19:53
дед мороз
великий устюг
владивосток
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.В октябре губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал, что Дед Мороз из Великого Устюга отправится в традиционное новогоднее путешествие, в этом году оно пройдет в офлайн- и онлайн-формате. За последние четыре года Дед Мороз проехал 51 тысячу километров - от Владивостока до Калининграда.Там также отметили, что вотчина Деда Мороза продолжает принимать гостей круглый год. Здесь проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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дед мороз, великий устюг, владивосток, вологодская область, общество

Путешествие Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19

19:53 14.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
В октябре губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал, что Дед Мороз из Великого Устюга отправится в традиционное новогоднее путешествие, в этом году оно пройдет в офлайн- и онлайн-формате. За последние четыре года Дед Мороз проехал 51 тысячу километров - от Владивостока до Калининграда.
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"Традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза в этом году будет менее масштабным. Волшебник мечтает, чтобы в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших. И, если он не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит им свое новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года", - сообщили в пресс-службе Деда Мороза.

Там также отметили, что вотчина Деда Мороза продолжает принимать гостей круглый год. Здесь проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

"На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами. В каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений. Гости путешествуют по Сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон", - рассказали в пресс-службе.

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Дед МорозВеликий УстюгВладивостокВологодская областьОбщество
 
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