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Путешествие Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19
Путешествие Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19
Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:53
2020-11-14T19:53
2020-11-14T19:53
дед мороз
великий устюг
владивосток
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.В октябре губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал, что Дед Мороз из Великого Устюга отправится в традиционное новогоднее путешествие, в этом году оно пройдет в офлайн- и онлайн-формате. За последние четыре года Дед Мороз проехал 51 тысячу километров - от Владивостока до Калининграда.Там также отметили, что вотчина Деда Мороза продолжает принимать гостей круглый год. Здесь проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
https://ria.ru/20200107/1562547017.html
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дед мороз, великий устюг, владивосток, вологодская область, общество