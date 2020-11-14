https://ria.ru/20201114/puteshestvie-1584655530.html

Путешествие Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19

Путешествие Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19

Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:53

2020-11-14T19:53

2020-11-14T19:53

дед мороз

великий устюг

владивосток

вологодская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.В октябре губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал, что Дед Мороз из Великого Устюга отправится в традиционное новогоднее путешествие, в этом году оно пройдет в офлайн- и онлайн-формате. За последние четыре года Дед Мороз проехал 51 тысячу километров - от Владивостока до Калининграда.Там также отметили, что вотчина Деда Мороза продолжает принимать гостей круглый год. Здесь проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

https://ria.ru/20200107/1562547017.html

https://ria.ru/20200319/1568823012.html

великий устюг

владивосток

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, великий устюг, владивосток, вологодская область, общество