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В Тбилиси завершилась акция оппозиции
В Тбилиси завершилась акция оппозиции
Оппозиционные партии Грузии завершили очередную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси и намерены организовать уличные собрания еще три раза, первый... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:18
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тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии Грузии завершили очередную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси и намерены организовать уличные собрания еще три раза, первый митинг состоится в день визита госсекретаря США Майка Помпео 17 ноября, заявил лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава."В Грузию 17-18 ноября прибудет важный гость, госсекретарь США Майк Помпео. Мы все приветствуем высшего представителя нашего стратегического партнера, страны, являющейся гарантом нашей свободы. В этот день мы покажем всему миру молчаливый протест", - сказал Угулава перед завершением акции протеста в Тбилиси.По его словам, вдоль центрального проспекта Руставели с учетом двухметровой дистанции в ряд выстояться активисты оппозиционных партий с плакатами в руках с надписью "сфальсифицированы". Угулава добавил, что вторая акция состоится в день проведения второго тура выборов в мажоритарных округах, а третья - во время первого заседания десятого созыва парламента.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.
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4.7
96
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Митинг грузинской оппозиции в Тбилиси
Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси против итогов парламентских выборов. Движение на прилегающих улицах перекрыто.
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тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси завершилась акция оппозиции

17:18 14.11.2020 (обновлено: 17:19 14.11.2020)
 
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии Грузии завершили очередную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси и намерены организовать уличные собрания еще три раза, первый митинг состоится в день визита госсекретаря США Майка Помпео 17 ноября, заявил лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава.
"В Грузию 17-18 ноября прибудет важный гость, госсекретарь США Майк Помпео. Мы все приветствуем высшего представителя нашего стратегического партнера, страны, являющейся гарантом нашей свободы. В этот день мы покажем всему миру молчаливый протест", - сказал Угулава перед завершением акции протеста в Тбилиси.
По его словам, вдоль центрального проспекта Руставели с учетом двухметровой дистанции в ряд выстояться активисты оппозиционных партий с плакатами в руках с надписью "сфальсифицированы". Угулава добавил, что вторая акция состоится в день проведения второго тура выборов в мажоритарных округах, а третья - во время первого заседания десятого созыва парламента.
Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.
 
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