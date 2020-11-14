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В Тбилиси завершилась акция оппозиции

В Тбилиси завершилась акция оппозиции

Оппозиционные партии Грузии завершили очередную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси и намерены организовать уличные собрания еще три раза, первый... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T17:18

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии Грузии завершили очередную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси и намерены организовать уличные собрания еще три раза, первый митинг состоится в день визита госсекретаря США Майка Помпео 17 ноября, заявил лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава."В Грузию 17-18 ноября прибудет важный гость, госсекретарь США Майк Помпео. Мы все приветствуем высшего представителя нашего стратегического партнера, страны, являющейся гарантом нашей свободы. В этот день мы покажем всему миру молчаливый протест", - сказал Угулава перед завершением акции протеста в Тбилиси.По его словам, вдоль центрального проспекта Руставели с учетом двухметровой дистанции в ряд выстояться активисты оппозиционных партий с плакатами в руках с надписью "сфальсифицированы". Угулава добавил, что вторая акция состоится в день проведения второго тура выборов в мажоритарных округах, а третья - во время первого заседания десятого созыва парламента.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.

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Митинг грузинской оппозиции в Тбилиси Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси против итогов парламентских выборов. Движение на прилегающих улицах перекрыто. 2020-11-14T17:18 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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тбилиси, грузия, в мире