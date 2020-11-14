https://ria.ru/20201114/protest-1584621729.html

В Тбилиси началась акция протеста

В Тбилиси началась акция протеста

Представители оппозиционных партий Грузии и их сторонники проводят очередную акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси с требованием проведения новых... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:18

2020-11-14T14:18

2020-11-14T14:24

парламентские выборы в грузии — 2020

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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Грузии и их сторонники проводят очередную акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставку главы центральной избирательной комиссии.

https://ria.ru/20201109/tbilisi-1583830602.html

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парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире