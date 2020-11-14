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Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате
Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате
Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который скончался в субботу на 86-м году жизни, пройдет в открытом формате с разрешения московских... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:38
2020-11-14T17:38
2020-11-14T19:07
культура
умер армен джигарханян
культура
армен джигарханян
москва
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который скончался в субботу на 86-м году жизни, пройдет в открытом формате с разрешения московских властей с соблюдением необходимых мер безопасности, рассказал РИА Новости друг актера Артур Согомонян."Да, власти разрешили провести прощание в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним", - сказал он.Как сообщалось ранее, прощание состоится 17 ноября, во вторник, в Московском драматическом театре. Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.Джигарханян - звезда отечественно театра и кино. Он один из самых известных и всенародно любимых актеров. Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных им ролей в кино. Фильмы "Журавушка", "Здравствуй, это я!", "Тегеран-43", "Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" стали визитной карточкой артиста. Джигарханян создал десятки образов в пьесах отечественных и зарубежных драматургов.
https://ria.ru/20201114/ushel-iz-zhizni-armen-dzhigarkhanyan-1584649512.html
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умер армен джигарханян, культура, армен джигарханян, москва