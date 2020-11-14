Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/produkty-1584581101.html
Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T05:11
2020-11-14T05:11
россия
сбермаркет
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571620924_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_964bacd330393a2a05c856c456d04afa.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему популярны, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Сервисы ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, сравнили периоды с сентября по 10 ноября 2019 и 2020 годов и проанализировали, как часто россияне покупают продукты, в которых содержится добавленный и натуральный сахар. Компании изучили более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах России.С другой стороны, продукты с натуральным сахаром, по данным "СберМаркета", есть практически в каждом третьем заказе - это фрукты (около 30% заказов) и сухофрукты (порядка 3%). Доля заказов с этими продуктами выросла весной и не уменьшалась в течение года."Единственным исключением из этого правила были летние месяцы (июль-август), когда потребители предпочитали приобретать сезонные фрукты на рынках", - указали в исследовании.Анализ заказов также показал, что соки или газированные напитки заказывает примерно каждый пятый покупатель, а различные соусы - каждый четвертый. Сухофрукты и мюсли присутствуют в 13% заказов, а консервы и соленья - в 24-28% заказов.
https://ria.ru/20201016/pokupki-1580088407.html
https://ria.ru/20201015/udalenka-1579875020.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571620924_135:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_f895a5e7fc36cad8b67031b031107a18.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сбермаркет, москва, общество

Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке

05:11 14.11.2020
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaДевушка во время завтрака
Девушка во время завтрака - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему популярны, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:59
Аналитики рассказали, что покупают россияне на фоне усиления пандемии
Сервисы ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, сравнили периоды с сентября по 10 ноября 2019 и 2020 годов и проанализировали, как часто россияне покупают продукты, в которых содержится добавленный и натуральный сахар. Компании изучили более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах России.
"Среди продуктов с добавленным сахаром клиенты "СберМаркета" чаще всего покупают различные сладости. В апреле-мае они были в половине заказов, а осенью 2020 доля печенья, вафель, конфет упала до 40%. Таким образом процент людей, которые "на удаленке" потребляют сладости с добавленным сахаром, стал меньше", - отмечается в исследовании.
С другой стороны, продукты с натуральным сахаром, по данным "СберМаркета", есть практически в каждом третьем заказе - это фрукты (около 30% заказов) и сухофрукты (порядка 3%). Доля заказов с этими продуктами выросла весной и не уменьшалась в течение года.
"Единственным исключением из этого правила были летние месяцы (июль-август), когда потребители предпочитали приобретать сезонные фрукты на рынках", - указали в исследовании.
Анализ заказов также показал, что соки или газированные напитки заказывает примерно каждый пятый покупатель, а различные соусы - каждый четвертый. Сухофрукты и мюсли присутствуют в 13% заказов, а консервы и соленья - в 24-28% заказов.
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 06:09Распространение нового коронавируса
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
 
РоссияСбермаркетМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
Лента новостейМолния