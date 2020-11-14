https://ria.ru/20201114/produkty-1584581101.html

Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке

Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке

Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T05:11

2020-11-14T05:11

2020-11-14T05:11

россия

сбермаркет

москва

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему популярны, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Сервисы ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, сравнили периоды с сентября по 10 ноября 2019 и 2020 годов и проанализировали, как часто россияне покупают продукты, в которых содержится добавленный и натуральный сахар. Компании изучили более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах России.С другой стороны, продукты с натуральным сахаром, по данным "СберМаркета", есть практически в каждом третьем заказе - это фрукты (около 30% заказов) и сухофрукты (порядка 3%). Доля заказов с этими продуктами выросла весной и не уменьшалась в течение года."Единственным исключением из этого правила были летние месяцы (июль-август), когда потребители предпочитали приобретать сезонные фрукты на рынках", - указали в исследовании.Анализ заказов также показал, что соки или газированные напитки заказывает примерно каждый пятый покупатель, а различные соусы - каждый четвертый. Сухофрукты и мюсли присутствуют в 13% заказов, а консервы и соленья - в 24-28% заказов.

https://ria.ru/20201016/pokupki-1580088407.html

https://ria.ru/20201015/udalenka-1579875020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбермаркет, москва, общество