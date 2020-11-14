https://ria.ru/20201114/produkty-1584581101.html
Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T05:11
2020-11-14T05:11
2020-11-14T05:11
россия
сбермаркет
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общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему популярны, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Сервисы ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, сравнили периоды с сентября по 10 ноября 2019 и 2020 годов и проанализировали, как часто россияне покупают продукты, в которых содержится добавленный и натуральный сахар. Компании изучили более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах России.С другой стороны, продукты с натуральным сахаром, по данным "СберМаркета", есть практически в каждом третьем заказе - это фрукты (около 30% заказов) и сухофрукты (порядка 3%). Доля заказов с этими продуктами выросла весной и не уменьшалась в течение года."Единственным исключением из этого правила были летние месяцы (июль-август), когда потребители предпочитали приобретать сезонные фрукты на рынках", - указали в исследовании.Анализ заказов также показал, что соки или газированные напитки заказывает примерно каждый пятый покупатель, а различные соусы - каждый четвертый. Сухофрукты и мюсли присутствуют в 13% заказов, а консервы и соленья - в 24-28% заказов.
https://ria.ru/20201016/pokupki-1580088407.html
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россия, сбермаркет, москва, общество
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему популярны, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Сервисы ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, сравнили периоды с сентября по 10 ноября 2019 и 2020 годов и проанализировали, как часто россияне покупают продукты, в которых содержится добавленный и натуральный сахар. Компании изучили более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах России.
"Среди продуктов с добавленным сахаром клиенты "СберМаркета" чаще всего покупают различные сладости. В апреле-мае они были в половине заказов, а осенью 2020 доля печенья, вафель, конфет упала до 40%. Таким образом процент людей, которые "на удаленке" потребляют сладости с добавленным сахаром, стал меньше", - отмечается в исследовании.
С другой стороны, продукты с натуральным сахаром, по данным "СберМаркета
", есть практически в каждом третьем заказе - это фрукты (около 30% заказов) и сухофрукты (порядка 3%). Доля заказов с этими продуктами выросла весной и не уменьшалась в течение года.
"Единственным исключением из этого правила были летние месяцы (июль-август), когда потребители предпочитали приобретать сезонные фрукты на рынках", - указали в исследовании.
Анализ заказов также показал, что соки или газированные напитки заказывает примерно каждый пятый покупатель, а различные соусы - каждый четвертый. Сухофрукты и мюсли присутствуют в 13% заказов, а консервы и соленья - в 24-28% заказов.