Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту новогодних эфиров
15:01 14.11.2020 (обновлено: 22:30 14.11.2020)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин поддержал своего коллегу — певца Валерия Меладзе, призвавшего артистов не сниматься в новогодних передачах.
Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может, "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.
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"По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — сказал Пригожин.