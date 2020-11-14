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Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту новогодних эфиров
Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту новогодних эфиров
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал своего коллегу — певца Валерия Меладзе, призвавшего артистов не сниматься в новогодних передачах. РИА Новости, 14.11.2020
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культура
культура
россия
иосиф пригожин
валерий меладзе
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин поддержал своего коллегу — певца Валерия Меладзе, призвавшего артистов не сниматься в новогодних передачах.Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может, "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.
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культура, россия, иосиф пригожин, валерий меладзе

Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту новогодних эфиров

15:01 14.11.2020 (обновлено: 22:30 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин поддержал своего коллегу — певца Валерия Меладзе, призвавшего артистов не сниматься в новогодних передачах.
Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может, "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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"По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — сказал Пригожин.

 
КультураКультураРоссияИосиф ПригожинВалерий Меладзе
 
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