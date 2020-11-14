https://ria.ru/20201114/prigozhin-1584628419.html

Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту новогодних эфиров

Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту новогодних эфиров

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал своего коллегу — певца Валерия Меладзе, призвавшего артистов не сниматься в новогодних передачах. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:01

2020-11-14T15:01

2020-11-14T22:30

культура

культура

россия

иосиф пригожин

валерий меладзе

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин поддержал своего коллегу — певца Валерия Меладзе, призвавшего артистов не сниматься в новогодних передачах.Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может, "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.

https://ria.ru/20201022/vysmeyal-1581013633.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, иосиф пригожин, валерий меладзе