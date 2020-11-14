https://ria.ru/20201114/preparaty-1584621484.html
Власти Подмосковья оценили оснащенность больниц препаратами от COVID-19
Власти Подмосковья оценили оснащенность больниц препаратами от COVID-19
Лекарств от коронавируса в больницах Подмосковья достаточно, на особом контроле дефицитный препарат от инфекции "Актемра", сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:14
2020-11-14T14:14
2020-11-14T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекарств от коронавируса в больницах Подмосковья достаточно, на особом контроле дефицитный препарат от инфекции "Актемра", сообщили в пресс-службе регионального правительства.Препарат "Актемра" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.Принимать антибиотики без назначения врача не рекомендуется, отметили региональные власти.Раннее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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