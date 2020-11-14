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Власти Подмосковья оценили оснащенность больниц препаратами от COVID-19
Власти Подмосковья оценили оснащенность больниц препаратами от COVID-19
Лекарств от коронавируса в больницах Подмосковья достаточно, на особом контроле дефицитный препарат от инфекции "Актемра", сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:14
2020-11-14T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекарств от коронавируса в больницах Подмосковья достаточно, на особом контроле дефицитный препарат от инфекции "Актемра", сообщили в пресс-службе регионального правительства.Препарат "Актемра" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.Принимать антибиотики без назначения врача не рекомендуется, отметили региональные власти.Раннее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Власти Подмосковья оценили оснащенность больниц препаратами от COVID-19

14:14 14.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекарств от коронавируса в больницах Подмосковья достаточно, на особом контроле дефицитный препарат от инфекции "Актемра", сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Препарат "Актемра" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.
"Лекарств в стационарах достаточно, их запасы оперативно пополняются. За самым дефицитным препаратом - "Актемра" - ведется особый контроль", - говорится в сообщении.
Принимать антибиотики без назначения врача не рекомендуется, отметили региональные власти.
Раннее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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