https://ria.ru/20201114/preparaty-1584621484.html

Власти Подмосковья оценили оснащенность больниц препаратами от COVID-19

Власти Подмосковья оценили оснащенность больниц препаратами от COVID-19

Лекарств от коронавируса в больницах Подмосковья достаточно, на особом контроле дефицитный препарат от инфекции "Актемра", сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:14

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2020-11-14T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекарств от коронавируса в больницах Подмосковья достаточно, на особом контроле дефицитный препарат от инфекции "Актемра", сообщили в пресс-службе регионального правительства.Препарат "Актемра" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.Принимать антибиотики без назначения врача не рекомендуется, отметили региональные власти.Раннее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201114/ogranicheniya-1584610441.html

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