https://ria.ru/20201114/prazdniki-1584586738.html

Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить

Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день календарного... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:44

2020-11-14T08:44

2020-11-14T10:30

россия

антон котяков

максим сурайкин

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день календарного года. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.В письме Петунин просит оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство подобного изменения. Он напомнил, что сейчас закон не дает возможности устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного."В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращенный рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню", — говорится в письме.По мнению эксперта, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников.Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил правительству продлить новогодние каникулы до 24 января. Он объяснил это ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. По словам члена партии Сергея Малинковича, продление каникул на две недели позволит выиграть у коронавируса время и подготовиться к массовой вакцинации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582483264.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

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россия, антон котяков, максим сурайкин, коммунисты россии, общество