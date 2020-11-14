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Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить
Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день календарного... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:44
2020-11-14T10:30
россия
антон котяков
максим сурайкин
коммунисты россии
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день календарного года. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.В письме Петунин просит оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство подобного изменения. Он напомнил, что сейчас закон не дает возможности устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного."В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращенный рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню", — говорится в письме.По мнению эксперта, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников.Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил правительству продлить новогодние каникулы до 24 января. Он объяснил это ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. По словам члена партии Сергея Малинковича, продление каникул на две недели позволит выиграть у коронавируса время и подготовиться к массовой вакцинации.
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россия, антон котяков, максим сурайкин, коммунисты россии, общество

Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить

08:44 14.11.2020 (обновлено: 10:30 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день календарного года. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.
В письме Петунин просит оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство подобного изменения. Он напомнил, что сейчас закон не дает возможности устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного.
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Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 на новогодние праздники
"В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращенный рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню", — говорится в письме.
По мнению эксперта, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников.
Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил правительству продлить новогодние каникулы до 24 января. Он объяснил это ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. По словам члена партии Сергея Малинковича, продление каникул на две недели позволит выиграть у коронавируса время и подготовиться к массовой вакцинации.
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