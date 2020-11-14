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МВД придумало, как не дать пьяным водителям сразу получить новые права
МВД придумало, как не дать пьяным водителям сразу получить новые права
МВД России предлагает устранить пробел в законах, из-за которого пойманные пьяными за рулем люди могут, в теории, даже после лишения тут же получить... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T01:32
2020-11-14T07:52
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает устранить пробел в законах, из-за которого пойманные пьяными за рулем люди могут, в теории, даже после лишения тут же получить водительские права, следует из законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно документу, изменения предполагается внести в 26-ю статью федерального закона "О безопасности дорожного движения".Законопроект предусматривает, что не имевшие водительских прав нарушители, пойманные за рулем в состоянии опьянения или отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, не смогут получить разрешение сдать экзамен на получение водительского удостоверения, пока не закончится срок административного наказания.Похожая санкция, согласно документу, предусматривается для водителей, имеющих права и осужденных по уголовной статье, предусматривающей запрет на управление автомобилем на определенный срок.Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения (если нет состава уголовного преступления) для нарушителей предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет.В случае если нарушитель повторно попался пьяным за рулем, к нему может применяться статья 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию"), санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.Действующее законодательство не предусматривает запрет на получение водительского удостоверения или сдачу экзамена на получение прав во время отбытия административного или уголовного наказания.
https://ria.ru/20201107/konfiskatsiya-1583521941.html
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россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество

МВД придумало, как не дать пьяным водителям сразу получить новые права

01:32 14.11.2020 (обновлено: 07:52 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает устранить пробел в законах, из-за которого пойманные пьяными за рулем люди могут, в теории, даже после лишения тут же получить водительские права, следует из законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, изменения предполагается внести в 26-ю статью федерального закона "О безопасности дорожного движения".
Законопроект предусматривает, что не имевшие водительских прав нарушители, пойманные за рулем в состоянии опьянения или отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, не смогут получить разрешение сдать экзамен на получение водительского удостоверения, пока не закончится срок административного наказания.
Похожая санкция, согласно документу, предусматривается для водителей, имеющих права и осужденных по уголовной статье, предусматривающей запрет на управление автомобилем на определенный срок.
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 15:11
Повторно севших пьяными за руль водителей предложили лишать машины
Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения (если нет состава уголовного преступления) для нарушителей предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет.
В случае если нарушитель повторно попался пьяным за рулем, к нему может применяться статья 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию"), санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.
Действующее законодательство не предусматривает запрет на получение водительского удостоверения или сдачу экзамена на получение прав во время отбытия административного или уголовного наказания.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 03:17
В Москве могут изменить порядок оформления "повторных" ДТП
 
РоссияАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваОбщество
 
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