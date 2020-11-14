https://ria.ru/20201114/pozner-1584578336.html

Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы

Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы

Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T02:05

2020-11-14T02:05

2020-11-14T02:05

россия

кпрф

госдума рф

кпсс

владимир познер

валерий рашкин

ссср

история

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Познер ответил назвавшему его "подонком" депутату Госдумы

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225866_0:389:2950:2048_1400x0_80_0_0_68c7fb53daa5ff3519595305f6f70de1.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.Ранее парламентария возмутили слова журналиста о "фашистских чертах" в СССР. Он заявил, что Познер "из категории людей-подонков", а также выразил мнение, что убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.Он также добавил, что в Коммунистическую партию Советского Союза, по его представлениям, входили совершенно разные люди, как "очень достойные", так и "подлецы и мерзавцы", поэтому телеведущий призвал не обобщать их.

https://ria.ru/20201112/pozner-1584203654.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпрф, госдума рф, кпсс, владимир познер, валерий рашкин, ссср, история, общество