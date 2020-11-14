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Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы
Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы
Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:05
2020-11-14T02:05
россия
кпрф
госдума рф
кпсс
владимир познер
валерий рашкин
ссср
история
общество
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Познер ответил назвавшему его "подонком" депутату Госдумы
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.Ранее парламентария возмутили слова журналиста о "фашистских чертах" в СССР. Он заявил, что Познер "из категории людей-подонков", а также выразил мнение, что убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.Он также добавил, что в Коммунистическую партию Советского Союза, по его представлениям, входили совершенно разные люди, как "очень достойные", так и "подлецы и мерзавцы", поэтому телеведущий призвал не обобщать их.
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россия, кпрф, госдума рф, кпсс, владимир познер, валерий рашкин, ссср, история, общество

Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы

02:05 14.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Ранее парламентария возмутили слова журналиста о "фашистских чертах" в СССР. Он заявил, что Познер "из категории людей-подонков", а также выразил мнение, что убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.

"На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет", — сказал Познер в беседе с "НСН".

Он также добавил, что в Коммунистическую партию Советского Союза, по его представлениям, входили совершенно разные люди, как "очень достойные", так и "подлецы и мерзавцы", поэтому телеведущий призвал не обобщать их.
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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РоссияКПРФГосдума РФКПССВладимир ПознерВалерий РашкинСССРисторияОбщество
 
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