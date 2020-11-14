https://ria.ru/20201114/pozner-1584578336.html
Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы
Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы
Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:05
2020-11-14T02:05
2020-11-14T02:05
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общество
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Познер ответил назвавшему его "подонком" депутату Госдумы
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.Ранее парламентария возмутили слова журналиста о "фашистских чертах" в СССР. Он заявил, что Познер "из категории людей-подонков", а также выразил мнение, что убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.Он также добавил, что в Коммунистическую партию Советского Союза, по его представлениям, входили совершенно разные люди, как "очень достойные", так и "подлецы и мерзавцы", поэтому телеведущий призвал не обобщать их.
https://ria.ru/20201112/pozner-1584203654.html
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россия, кпрф, госдума рф, кпсс, владимир познер, валерий рашкин, ссср, история, общество