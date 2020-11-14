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Госдеп опасается, что российский "Посейдон" сможет вызвать ядерные цунами
Госдеп опасается, что российский "Посейдон" сможет вызвать ядерные цунами
В Госдепартаменте США опасаются, что российские подводные аппараты "Посейдон" будут способны вызывать "радиоактивные цунами", заявил помощник госсекретаря по... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:32
2020-11-14T14:18
кристофер форд
государственный департамент сша
владимир путин
сша
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Госдепартаменте США опасаются, что российские подводные аппараты "Посейдон" будут способны вызывать "радиоактивные цунами", заявил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.Он отметил, что Россия не раз заявляла о том, что способна ответить полномасштабным применением ядерного оружия на приближающуюся баллистическую ракету.Кроме того, добавил помощник госсекретаря, США обеспокоены тем, что в России существует система ядерного возмездия "Периметр", известная на Западе под названием "Мертвая рука".Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию. Эти беспилотники получили название "Посейдон". По словам Путина, они могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Сейчас проходят испытания первой подводной лодки — носителя "Посейдонов".При этом Москва неоднократно заявляла, что российская ядерная доктрина исключает нанесение превентивного удара — применение такого оружия возможно только при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.
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кристофер форд, государственный департамент сша, владимир путин, сша, в мире

Госдеп опасается, что российский "Посейдон" сможет вызвать ядерные цунами

12:32 14.11.2020 (обновлено: 14:18 14.11.2020)
 
© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Госдепартаменте США опасаются, что российские подводные аппараты "Посейдон" будут способны вызывать "радиоактивные цунами", заявил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
Он отметил, что Россия не раз заявляла о том, что способна ответить полномасштабным применением ядерного оружия на приближающуюся баллистическую ракету.

"Также вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США", — говорится в заявлении Форда.

Кроме того, добавил помощник госсекретаря, США обеспокоены тем, что в России существует система ядерного возмездия "Периметр", известная на Западе под названием "Мертвая рука".
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 10:12
Баранец: "Посейдон" может потопить сразу половину авианосцев противника
Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию. Эти беспилотники получили название "Посейдон". По словам Путина, они могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Сейчас проходят испытания первой подводной лодки — носителя "Посейдонов".
При этом Москва неоднократно заявляла, что российская ядерная доктрина исключает нанесение превентивного удара — применение такого оружия возможно только при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.
 
Кристофер ФордГосударственный департамент СШАВладимир ПутинСШАВ мире
 
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