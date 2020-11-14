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Госдеп опасается, что российский "Посейдон" сможет вызвать ядерные цунами

Госдеп опасается, что российский "Посейдон" сможет вызвать ядерные цунами

В Госдепартаменте США опасаются, что российские подводные аппараты "Посейдон" будут способны вызывать "радиоактивные цунами", заявил помощник госсекретаря по... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:32

2020-11-14T12:32

2020-11-14T14:18

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Госдепартаменте США опасаются, что российские подводные аппараты "Посейдон" будут способны вызывать "радиоактивные цунами", заявил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.Он отметил, что Россия не раз заявляла о том, что способна ответить полномасштабным применением ядерного оружия на приближающуюся баллистическую ракету.Кроме того, добавил помощник госсекретаря, США обеспокоены тем, что в России существует система ядерного возмездия "Периметр", известная на Западе под названием "Мертвая рука".Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию. Эти беспилотники получили название "Посейдон". По словам Путина, они могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Сейчас проходят испытания первой подводной лодки — носителя "Посейдонов".При этом Москва неоднократно заявляла, что российская ядерная доктрина исключает нанесение превентивного удара — применение такого оружия возможно только при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575544581.html

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кристофер форд, государственный департамент сша, владимир путин, сша, в мире