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Москвичей ожидает морось и высокое атмосферное давление в субботу
Москвичей ожидает морось и высокое атмосферное давление в субботу
Облачная погода, без существенных осадков, вечером местами морось и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:34
2020-11-14T09:34
погода
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, вечером местами морось и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до плюс четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, один-шесть метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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погода, евгений тишковец, общество

Москвичей ожидает морось и высокое атмосферное давление в субботу

09:34 14.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, вечером местами морось и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до плюс четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"До существенных осадков сегодня дело вряд ли дойдет, но кое-где вечером не исключена морось. В Москве облачно, без существенных осадков, плюс два-четыре в городе, в Подмосковье от нуля до плюс пяти", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, один-шесть метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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