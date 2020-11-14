https://ria.ru/20201114/pogoda-1584589356.html

Москвичей ожидает морось и высокое атмосферное давление в субботу

Москвичей ожидает морось и высокое атмосферное давление в субботу

Облачная погода, без существенных осадков, вечером местами морось и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T09:34

2020-11-14T09:34

2020-11-14T09:34

погода

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, вечером местами морось и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до плюс четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, один-шесть метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20201114/kholod-1584580673.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, общество