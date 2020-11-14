https://ria.ru/20201114/pogoda-1584589356.html
Москвичей ожидает морось и высокое атмосферное давление в субботу
Москвичей ожидает морось и высокое атмосферное давление в субботу
Облачная погода, без существенных осадков, вечером местами морось и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:34
2020-11-14T09:34
2020-11-14T09:34
погода
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, вечером местами морось и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до плюс четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, один-шесть метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://ria.ru/20201114/kholod-1584580673.html
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погода, евгений тишковец, общество