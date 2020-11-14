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https://ria.ru/20201114/pensiya-1584596606.html
"Как хочешь, так и живи": Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии
"Как хочешь, так и живи": Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии
Иллюзионист Амаяк Акопяк в интервью "Собеседнику" рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:51
2020-11-14T18:33
культура
амаяк акопян
елена ханга
регина дубовицкая
собеседник
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иллюзионист Амаяк Акопяк в интервью "Собеседнику" рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей.Он отметил, что есть люди, которые знают о нем и помнят, а есть те, кому артист не интересен.По словам артиста, ему до сих пор не дали каких-либо государственных званий. Акопян пояснил, что есть люди, которые считают, что он должен был стать народным артистом, а есть те, кто думает иначе."Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил, — значит, так тому и быть. &lt;…&gt; Все заслуги — в прошлом!" — рассказал иллюзионист.Также артист отметил, что сейчас он приостановил творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.Ранее о своей пенсии рассказали такие известные деятели культуры, как Юрий Лоза (он получает 12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его выплаты составляют "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей) и актриса Лидия Федосеева-Шукина (она получает 55 тысяч рублей).
https://ria.ru/20201112/syutkin-1584226128.html
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амаяк акопян, елена ханга, регина дубовицкая, собеседник , общество

"Как хочешь, так и живи": Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

10:51 14.11.2020 (обновлено: 18:33 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанкАртист Амаяк Акопян
Артист Амаяк Акопян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Виталий Савельев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иллюзионист Амаяк Акопяк в интервью "Собеседнику" рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей.
Он отметил, что есть люди, которые знают о нем и помнят, а есть те, кому артист не интересен.

"Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тысяч рублей — как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам", — заявил он.

По словам артиста, ему до сих пор не дали каких-либо государственных званий. Акопян пояснил, что есть люди, которые считают, что он должен был стать народным артистом, а есть те, кто думает иначе.
"Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил, — значит, так тому и быть. <…> Все заслуги — в прошлом!" — рассказал иллюзионист.
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Также артист отметил, что сейчас он приостановил творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.
Ранее о своей пенсии рассказали такие известные деятели культуры, как Юрий Лоза (он получает 12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его выплаты составляют "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей) и актриса Лидия Федосеева-Шукина (она получает 55 тысяч рублей).
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КультураАмаяк АкопянЕлена ХангаРегина ДубовицкаяСобеседникОбщество
 
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