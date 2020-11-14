https://ria.ru/20201114/pensiya-1584596606.html

"Как хочешь, так и живи": Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

"Как хочешь, так и живи": Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопяк в интервью "Собеседнику" рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:51

2020-11-14T10:51

2020-11-14T18:33

культура

амаяк акопян

елена ханга

регина дубовицкая

собеседник

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иллюзионист Амаяк Акопяк в интервью "Собеседнику" рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей.Он отметил, что есть люди, которые знают о нем и помнят, а есть те, кому артист не интересен.По словам артиста, ему до сих пор не дали каких-либо государственных званий. Акопян пояснил, что есть люди, которые считают, что он должен был стать народным артистом, а есть те, кто думает иначе."Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил, — значит, так тому и быть. <…> Все заслуги — в прошлом!" — рассказал иллюзионист.Также артист отметил, что сейчас он приостановил творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.Ранее о своей пенсии рассказали такие известные деятели культуры, как Юрий Лоза (он получает 12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его выплаты составляют "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей) и актриса Лидия Федосеева-Шукина (она получает 55 тысяч рублей).

https://ria.ru/20201112/syutkin-1584226128.html

https://ria.ru/20201108/kuklachev-1583574639.html

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амаяк акопян, елена ханга, регина дубовицкая, собеседник , общество