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Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания
Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания
Первый корабль, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", успешно завершил государственные испытания, сообщила... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:06
2020-11-14T15:09
новое оружие россии
россия
николай евменов
калибр
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый корабль, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", успешно завершил государственные испытания, сообщила служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ со ссылкой на главкома Николая Евменова.Евменов отметил, что "Одинцово" примут в состав ВМФ в конце ноября.Сейчас экипаж и завод "Пелла" готовят корабль к подъему Андреевского флага.Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.
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россия, николай евменов, калибр, безопасность

Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания

14:06 14.11.2020 (обновлено: 15:09 14.11.2020)
 
© Фото : Пресс-служба ВМФМРК "Одинцово" с комплексом "Панцирь-М"
МРК Одинцово с комплексом Панцирь-М - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото : Пресс-служба ВМФ
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый корабль, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", успешно завершил государственные испытания, сообщила служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ со ссылкой на главкома Николая Евменова.

"Малый ракетный корабль "Одинцово" — это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово".

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов выступает на церемонии спуска на воду корвета Ретивый в Санкт-Петербурге
Николай Евменов
Евменов отметил, что "Одинцово" примут в состав ВМФ в конце ноября.
Сейчас экипаж и завод "Пелла" готовят корабль к подъему Андреевского флага.
Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.
МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 03.02.2020
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"Панцирь-С" уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
 
Новое оружие РоссииРоссияНиколай ЕвменовКалибрБезопасность
 
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