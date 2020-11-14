https://ria.ru/20201114/pantsir-1584620096.html

Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания

Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания

Первый корабль, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", успешно завершил государственные испытания, сообщила... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:06

2020-11-14T14:06

2020-11-14T15:09

новое оружие россии

россия

николай евменов

калибр

безопасность

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый корабль, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", успешно завершил государственные испытания, сообщила служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ со ссылкой на главкома Николая Евменова.Евменов отметил, что "Одинцово" примут в состав ВМФ в конце ноября.Сейчас экипаж и завод "Пелла" готовят корабль к подъему Андреевского флага.Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.

https://ria.ru/20200203/1564213942.html

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россия, николай евменов, калибр, безопасность