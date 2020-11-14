В память о Джигарханяне могут установить табличку, заявили в МГД
10:09 14.11.2020 (обновлено: 10:17 14.11.2020)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армен Джигарханян был величайшим актёром, который мог сыграть любую роль, на его доме наверняка будет размещена памятная табличка, переименование чего-либо в его честь будет зависеть от поступающих предложений, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"Обидно, что последние годы много на его долю выпало испытаний, но Джигарханян - это потрясающий, величайший актер, переиграл все и всех. Говорили, что включишь утюг, и там Джигарханян, но ни одной роли, за которую ему когда-либо могло быть стыдно, у него не было",- сказал Герасимов.
Он отметил, что ему довелось работать с Джигарханяном в одном театре и иногда на одной сцене.
"Я с удовольствием смотрел на него, в спектаклях, в которых не был занят, потому что он каждый раз, будучи самим собой, казалось бы, он всегда был разным. Я не представляю, какую роль он не смог бы сыграть, он мог играть все. Счастье, что я имел возможность играть с ним на одной сцене",- сказал Герасимов.
Депутат полагает, что в первую очередь Джигарханян останется в памяти людей именно как великий актёр.
"А все остальное - это шелуха, которая в последние годы, наверное, отравила его жизнь",- сказал Герасимов.
Вчера, 09:44Биография Армена Джигарханяна
Он отметил, что на доме актера может появиться памятная табличка, а дальше, говоря о переименовании улиц или театра, все будет зависеть от предложений.
"Будет наверняка поставлена памятная дощечка на его доме, ну а дальше, с чем придут его друзья, коллеги, возможно театр или общественные организации, это от них зависит ... Я не люблю переименования, но думаю, для Джигарханяна найти что-нибудь без исторических названий можно, но это оставим на следующие предложения", - сказал Герасимов.