https://ria.ru/20201114/pamyat-1584593525.html

В память о Джигарханяне могут установить табличку, заявили в МГД

В память о Джигарханяне могут установить табличку, заявили в МГД

Армен Джигарханян был величайшим актёром, который мог сыграть любую роль, на его доме наверняка будет размещена памятная табличка, переименование чего-либо в... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:09

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2020-11-14T10:17

культура

умер армен джигарханян

московская городская дума

евгений герасимов

армен джигарханян

ссср

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армен Джигарханян был величайшим актёром, который мог сыграть любую роль, на его доме наверняка будет размещена памятная табличка, переименование чего-либо в его честь будет зависеть от поступающих предложений, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Он отметил, что ему довелось работать с Джигарханяном в одном театре и иногда на одной сцене.Депутат полагает, что в первую очередь Джигарханян останется в памяти людей именно как великий актёр.Он отметил, что на доме актера может появиться памятная табличка, а дальше, говоря о переименовании улиц или театра, все будет зависеть от предложений.

https://ria.ru/20201114/rekord-1584591144.html

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, московская городская дума, евгений герасимов, армен джигарханян, ссср