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В память о Джигарханяне могут установить табличку, заявили в МГД
В память о Джигарханяне могут установить табличку, заявили в МГД
Армен Джигарханян был величайшим актёром, который мог сыграть любую роль, на его доме наверняка будет размещена памятная табличка, переименование чего-либо в... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:09
2020-11-14T10:17
культура
умер армен джигарханян
московская городская дума
евгений герасимов
армен джигарханян
ссср
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армен Джигарханян был величайшим актёром, который мог сыграть любую роль, на его доме наверняка будет размещена памятная табличка, переименование чего-либо в его честь будет зависеть от поступающих предложений, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Он отметил, что ему довелось работать с Джигарханяном в одном театре и иногда на одной сцене.Депутат полагает, что в первую очередь Джигарханян останется в памяти людей именно как великий актёр.Он отметил, что на доме актера может появиться памятная табличка, а дальше, говоря о переименовании улиц или театра, все будет зависеть от предложений.
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умер армен джигарханян, московская городская дума, евгений герасимов, армен джигарханян, ссср

В память о Джигарханяне могут установить табличку, заявили в МГД

10:09 14.11.2020 (обновлено: 10:17 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армен Джигарханян был величайшим актёром, который мог сыграть любую роль, на его доме наверняка будет размещена памятная табличка, переименование чего-либо в его честь будет зависеть от поступающих предложений, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"Обидно, что последние годы много на его долю выпало испытаний, но Джигарханян - это потрясающий, величайший актер, переиграл все и всех. Говорили, что включишь утюг, и там Джигарханян, но ни одной роли, за которую ему когда-либо могло быть стыдно, у него не было",- сказал Герасимов.
Он отметил, что ему довелось работать с Джигарханяном в одном театре и иногда на одной сцене.
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Рекордсмен по числу ролей: умер народный артист СССР Армен Джигарханян
"Я с удовольствием смотрел на него, в спектаклях, в которых не был занят, потому что он каждый раз, будучи самим собой, казалось бы, он всегда был разным. Я не представляю, какую роль он не смог бы сыграть, он мог играть все. Счастье, что я имел возможность играть с ним на одной сцене",- сказал Герасимов.
Депутат полагает, что в первую очередь Джигарханян останется в памяти людей именно как великий актёр.
"А все остальное - это шелуха, которая в последние годы, наверное, отравила его жизнь",- сказал Герасимов.
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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Биография Армена Джигарханяна
Он отметил, что на доме актера может появиться памятная табличка, а дальше, говоря о переименовании улиц или театра, все будет зависеть от предложений.
"Будет наверняка поставлена памятная дощечка на его доме, ну а дальше, с чем придут его друзья, коллеги, возможно театр или общественные организации, это от них зависит ... Я не люблю переименования, но думаю, для Джигарханяна найти что-нибудь без исторических названий можно, но это оставим на следующие предложения", - сказал Герасимов.
 
КультураУмер Армен ДжигарханянМосковская городская думаЕвгений ГерасимовАрмен ДжигарханянСССР
 
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