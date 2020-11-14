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Австрия переходит на полный локдаун из-за COVID-19
Австрия переходит на полный локдаун из-за COVID-19
Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил в субботу канцлер республики Себастьян Курц. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:42
2020-11-14T18:42
2020-11-14T19:02
себастьян курц
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
австрия
в мире
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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил в субботу канцлер республики Себастьян Курц.Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы (парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис). Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно, уточнил канцлер.Канцлер также заявил о необходимости перевода сотрудников на удаленную работу везде, где это возможно.Второй за год локдаун из-за коронавируса в более мягкой форме начался в Австрии 3 ноября. Он позволял продолжать работу абсолютно всем магазинам и сфере обслуживания, но снова закрылись рестораны, отели, театры, музеи, кинотеатры. Также "мягкий" локдаун предусматривал ограничения на выход из дома с 20.00 по 6.00 следующего дня.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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себастьян курц, коронавирус covid-19, австрия, в мире
ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Австрия
с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил в субботу канцлер республики Себастьян Курц
.
"На следующие две половиной недели, начиная со следующего вторника до воскресенья, 6 декабря, включительно, будет второй локдаун, как весной", - сказал Курц журналистам.
Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы (парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис). Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно, уточнил канцлер.
Канцлер также заявил о необходимости перевода сотрудников на удаленную работу везде, где это возможно.
"Моя настойчивая просьба на следующие недели - пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми проживаете, а если вы живете одни, то определите одного человека, с которым вы будете состоять в личном контакте в ходе локдауна", - заключил Курц.
Второй за год локдаун из-за коронавируса в более мягкой форме начался в Австрии 3 ноября. Он позволял продолжать работу абсолютно всем магазинам и сфере обслуживания, но снова закрылись рестораны, отели, театры, музеи, кинотеатры. Также "мягкий" локдаун предусматривал ограничения на выход из дома с 20.00 по 6.00 следующего дня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.