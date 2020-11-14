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Австрия переходит на полный локдаун из-за COVID-19

Австрия переходит на полный локдаун из-за COVID-19

Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил в субботу канцлер республики Себастьян Курц. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T18:42

2020-11-14T18:42

2020-11-14T19:02

себастьян курц

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

австрия

в мире

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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил в субботу канцлер республики Себастьян Курц.Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы (парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис). Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно, уточнил канцлер.Канцлер также заявил о необходимости перевода сотрудников на удаленную работу везде, где это возможно.Второй за год локдаун из-за коронавируса в более мягкой форме начался в Австрии 3 ноября. Он позволял продолжать работу абсолютно всем магазинам и сфере обслуживания, но снова закрылись рестораны, отели, театры, музеи, кинотеатры. Также "мягкий" локдаун предусматривал ограничения на выход из дома с 20.00 по 6.00 следующего дня.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, коронавирус covid-19, австрия, в мире