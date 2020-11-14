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https://ria.ru/20201114/ogranicheniya-1584637434.html
В Северной Осетии приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19
В Северной Осетии приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19
Плановая медицинская помощь временно приостановлена в Северной Осетии в связи с ухудшением эпидобстановки, в штатном режиме работают онкологический,... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:27
2020-11-14T16:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика северная осетия - алания
общество
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя - РИА Новости. Плановая медицинская помощь временно приостановлена в Северной Осетии в связи с ухудшением эпидобстановки, в штатном режиме работают онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры и ряд других медцентров, сообщает минздрав региона."В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания плановая медицинская помощь в республике временно приостановлена. Исключение составляют Республиканский онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, данные учреждения работают в штатном режиме", - отмечено в сообщении ведомства в Instagram.Также работу продолжат офтальмологический центр, республиканский клинический центр фтизиопульмонологии и центр охраны здоровья семьи и репродукции, добавлено в сообщении."Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан. Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнули в минздраве.Экстренная медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве. "При снижении количества тяжелых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в регионе медицинские учреждения вернутся к штатному режиму", - добавили в министерстве. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика северная осетия - алания, общество

В Северной Осетии приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19

16:27 14.11.2020
 
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкСтанция скорой медицинской помощи во Владикавказе
Станция скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя - РИА Новости. Плановая медицинская помощь временно приостановлена в Северной Осетии в связи с ухудшением эпидобстановки, в штатном режиме работают онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры и ряд других медцентров, сообщает минздрав региона.
"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания плановая медицинская помощь в республике временно приостановлена. Исключение составляют Республиканский онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, данные учреждения работают в штатном режиме", - отмечено в сообщении ведомства в Instagram.
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Также работу продолжат офтальмологический центр, республиканский клинический центр фтизиопульмонологии и центр охраны здоровья семьи и репродукции, добавлено в сообщении.
"Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан. Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнули в минздраве.
Экстренная медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве. "При снижении количества тяжелых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в регионе медицинские учреждения вернутся к штатному режиму", - добавили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Северная Осетия - АланияОбщество
 
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