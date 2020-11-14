https://ria.ru/20201114/ogranicheniya-1584637434.html

В Северной Осетии приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19

В Северной Осетии приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19

Плановая медицинская помощь временно приостановлена в Северной Осетии в связи с ухудшением эпидобстановки, в штатном режиме работают онкологический,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:27

2020-11-14T16:27

2020-11-14T16:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика северная осетия - алания

общество

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ПЯТИГОРСК, 14 ноя - РИА Новости. Плановая медицинская помощь временно приостановлена в Северной Осетии в связи с ухудшением эпидобстановки, в штатном режиме работают онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры и ряд других медцентров, сообщает минздрав региона."В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания плановая медицинская помощь в республике временно приостановлена. Исключение составляют Республиканский онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, данные учреждения работают в штатном режиме", - отмечено в сообщении ведомства в Instagram.Также работу продолжат офтальмологический центр, республиканский клинический центр фтизиопульмонологии и центр охраны здоровья семьи и репродукции, добавлено в сообщении."Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан. Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнули в минздраве.Экстренная медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве. "При снижении количества тяжелых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в регионе медицинские учреждения вернутся к штатному режиму", - добавили в министерстве. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика северная осетия - алания, общество