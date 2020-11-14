В Северной Осетии приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкСтанция скорой медицинской помощи во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 14 ноя - РИА Новости. Плановая медицинская помощь временно приостановлена в Северной Осетии в связи с ухудшением эпидобстановки, в штатном режиме работают онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры и ряд других медцентров, сообщает минздрав региона.
"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания плановая медицинская помощь в республике временно приостановлена. Исключение составляют Республиканский онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, данные учреждения работают в штатном режиме", - отмечено в сообщении ведомства в Instagram.
Также работу продолжат офтальмологический центр, республиканский клинический центр фтизиопульмонологии и центр охраны здоровья семьи и репродукции, добавлено в сообщении.
"Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан. Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнули в минздраве.
Экстренная медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве. "При снижении количества тяжелых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в регионе медицинские учреждения вернутся к штатному режиму", - добавили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.