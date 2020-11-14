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В Подмосковье пока не планируют вводить новых ограничений по COVID-19

В Подмосковье пока не планируют вводить новых ограничений по COVID-19

Введение новых ограничений из-за коронавируса в Подмосковье пока не планируется, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:45

2020-11-14T12:45

2020-11-14T12:58

андрей воробьев

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Введение новых ограничений из-за коронавируса в Подмосковье пока не планируется, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.Ранее Воробьев сообщил, что система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в очень напряжённом режиме – жителям региона лучше отказаться от новогодних корпоративов и вечеринок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество