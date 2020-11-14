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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье пока не планируют вводить новых ограничений по COVID-19
В Подмосковье пока не планируют вводить новых ограничений по COVID-19
Введение новых ограничений из-за коронавируса в Подмосковье пока не планируется, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:45
2020-11-14T12:58
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Введение новых ограничений из-за коронавируса в Подмосковье пока не планируется, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.Ранее Воробьев сообщил, что система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в очень напряжённом режиме – жителям региона лучше отказаться от новогодних корпоративов и вечеринок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье пока не планируют вводить новых ограничений по COVID-19

12:45 14.11.2020 (обновлено: 12:58 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка с собакой на одной из улиц в Москве
Девушка с собакой на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Введение новых ограничений из-за коронавируса в Подмосковье пока не планируется, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.
"Введение новых ограничений (по коронавирусу - ред.) пока не планируется", - говорится в сообщении.
Ранее Воробьев сообщил, что система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в очень напряжённом режиме – жителям региона лучше отказаться от новогодних корпоративов и вечеринок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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