https://ria.ru/20201114/odezhda-1584577412.html

Россиян призвали бросить "старинную советскую привычку" в одежде

Россиян призвали бросить "старинную советскую привычку" в одежде

Телеведущая Эвелина Хромченко в эфире шоу "Модный приговор" на Первом канале дала совет россиянам касательно сочетания цветов при выборе одежды. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T01:29

2020-11-14T01:29

2020-11-14T01:29

россия

эвелина хромченко

первый канал (телеканал)

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Телеведущая Эвелина Хромченко в эфире шоу "Модный приговор" на Первом канале дала совет россиянам касательно сочетания цветов при выборе одежды.Разбирая образы участниц программы, эксперт обратила внимание на неверную комбинацию оттенков. Одна из сестер предстала перед членами жюри в комплекте голубого, другая — коричневого цвета.Специалист подчеркнула, что "некоторые оттенки близки, и начинают читаться как ошибка подбора".По словам Хромченко, например, к куртке и платью коричневого цвета одной из участниц передачи подошли бы более яркие, красные или зеленые сапоги.

https://ria.ru/20201016/zara-1580094387.html

россия

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2020

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россия, эвелина хромченко, первый канал (телеканал), общество