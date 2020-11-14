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Россиян призвали бросить "старинную советскую привычку" в одежде
Россиян призвали бросить "старинную советскую привычку" в одежде
Телеведущая Эвелина Хромченко в эфире шоу "Модный приговор" на Первом канале дала совет россиянам касательно сочетания цветов при выборе одежды. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T01:29
2020-11-14T01:29
россия
эвелина хромченко
первый канал (телеканал)
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Телеведущая Эвелина Хромченко в эфире шоу "Модный приговор" на Первом канале дала совет россиянам касательно сочетания цветов при выборе одежды.Разбирая образы участниц программы, эксперт обратила внимание на неверную комбинацию оттенков. Одна из сестер предстала перед членами жюри в комплекте голубого, другая — коричневого цвета.Специалист подчеркнула, что "некоторые оттенки близки, и начинают читаться как ошибка подбора".По словам Хромченко, например, к куртке и платью коричневого цвета одной из участниц передачи подошли бы более яркие, красные или зеленые сапоги.
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россия, эвелина хромченко, первый канал (телеканал), общество

Россиян призвали бросить "старинную советскую привычку" в одежде

01:29 14.11.2020
 
© Depositphotos / nicoletaionescuДевушка в магазине
Девушка в магазине - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Depositphotos / nicoletaionescu
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Телеведущая Эвелина Хромченко в эфире шоу "Модный приговор" на Первом канале дала совет россиянам касательно сочетания цветов при выборе одежды.
Разбирая образы участниц программы, эксперт обратила внимание на неверную комбинацию оттенков. Одна из сестер предстала перед членами жюри в комплекте голубого, другая — коричневого цвета.
"Если говорить о цветовом решении этих двух комплектов, то здесь есть очень серьезная опасность. Когда по старинной советской привычке люди подбирают одежду в тон, очень легко ошибиться", — отметила Хромченко.
Специалист подчеркнула, что "некоторые оттенки близки, и начинают читаться как ошибка подбора".

"Лучше внутри одного комплекта соблюдать колористику (сочетания цветов. — Прим. ред.), но делать очевидную разницу между оттенками. Не надо стараться подогнать сапоги под жакет", — заявила она.

По словам Хромченко, например, к куртке и платью коричневого цвета одной из участниц передачи подошли бы более яркие, красные или зеленые сапоги.
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