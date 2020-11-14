Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США охарактеризовал конференцию по беженцам в Дамаске как "поверхностную поддержку" и "трюк", говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Кейла Брауна, распространенном ведомством.
Как указано в заявлении, США не считают, что конференция по беженцам в Дамаске была "достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию".
"Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима демонстрирует, что мир принимает эти трюки за то, чем они являются – не более чем игрой на публику", - говорится в сообщении.
Международная конференция по возвращению беженцев прошла в Дамаске 11-12 ноября. На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН представлена в качестве наблюдателя. В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.
В МИД САР ранее заявили РИА Новости, что конференция прошла успешно, несмотря на попытки Запада сорвать мероприятие. В МИД заявляли, что не понимают, что имеет в виду Запад, когда говорит об условиях, неприемлемых для возвращения беженцев. А МИД РФ назвал отказ США от участия в форуме в Дамаске двойными стандартами в отношении САР.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.