https://ria.ru/20201114/obvinenie-1584583445.html

Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев

Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев

Госдепартамент США охарактеризовал конференцию по беженцам в Дамаске как "поверхностную поддержку" и "трюк", говорится в заявлении заместителя официального... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T07:33

2020-11-14T07:33

2020-11-14T07:33

война в сирии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

государственный департамент сша

москва

ирак

сирия

дамаск (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762156_0:350:2962:2016_1400x0_80_0_0_f07ac042c29fa992053659eb047983cf.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США охарактеризовал конференцию по беженцам в Дамаске как "поверхностную поддержку" и "трюк", говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Кейла Брауна, распространенном ведомством.Как указано в заявлении, США не считают, что конференция по беженцам в Дамаске была "достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию".Международная конференция по возвращению беженцев прошла в Дамаске 11-12 ноября. На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН представлена в качестве наблюдателя. В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.В МИД САР ранее заявили РИА Новости, что конференция прошла успешно, несмотря на попытки Запада сорвать мероприятие. В МИД заявляли, что не понимают, что имеет в виду Запад, когда говорит об условиях, неприемлемых для возвращения беженцев. А МИД РФ назвал отказ США от участия в форуме в Дамаске двойными стандартами в отношении САР.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201113/siriya-1584447268.html

https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html

россия

москва

ирак

сирия

дамаск (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, москва, ирак, сирия, дамаск (город), сша, в мире