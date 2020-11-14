Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201114/obvinenie-1584583445.html
Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
Госдепартамент США охарактеризовал конференцию по беженцам в Дамаске как "поверхностную поддержку" и "трюк", говорится в заявлении заместителя официального... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T07:33
2020-11-14T07:33
война в сирии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
государственный департамент сша
москва
ирак
сирия
дамаск (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762156_0:350:2962:2016_1400x0_80_0_0_f07ac042c29fa992053659eb047983cf.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США охарактеризовал конференцию по беженцам в Дамаске как "поверхностную поддержку" и "трюк", говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Кейла Брауна, распространенном ведомством.Как указано в заявлении, США не считают, что конференция по беженцам в Дамаске была "достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию".Международная конференция по возвращению беженцев прошла в Дамаске 11-12 ноября. На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН представлена в качестве наблюдателя. В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.В МИД САР ранее заявили РИА Новости, что конференция прошла успешно, несмотря на попытки Запада сорвать мероприятие. В МИД заявляли, что не понимают, что имеет в виду Запад, когда говорит об условиях, неприемлемых для возвращения беженцев. А МИД РФ назвал отказ США от участия в форуме в Дамаске двойными стандартами в отношении САР.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201113/siriya-1584447268.html
https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html
россия
москва
ирак
сирия
дамаск (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762156_127:0:2856:2047_1400x0_80_0_0_b9ab02e3c256db38961c95c7bf862a1f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, москва, ирак, сирия, дамаск (город), сша, в мире

Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев

07:33 14.11.2020
 
© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США охарактеризовал конференцию по беженцам в Дамаске как "поверхностную поддержку" и "трюк", говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Кейла Брауна, распространенном ведомством.
Как указано в заявлении, США не считают, что конференция по беженцам в Дамаске была "достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию".
"Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима демонстрирует, что мир принимает эти трюки за то, чем они являются – не более чем игрой на публику", - говорится в сообщении.
Международная конференция по возвращению беженцев прошла в Дамаске 11-12 ноября. На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН представлена в качестве наблюдателя. В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 12:01Война в Сирии
МИД обвинил США и их союзников в проявлении двойных стандартов к Сирии
В МИД САР ранее заявили РИА Новости, что конференция прошла успешно, несмотря на попытки Запада сорвать мероприятие. В МИД заявляли, что не понимают, что имеет в виду Запад, когда говорит об условиях, неприемлемых для возвращения беженцев. А МИД РФ назвал отказ США от участия в форуме в Дамаске двойными стандартами в отношении САР.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 22:04Война в Сирии
В Сирии на пути российской военной колонны прогремел взрыв
 
Война в СирииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Государственный департамент СШАМоскваИракСирияДамаск (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
Лента новостейМолния