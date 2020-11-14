https://ria.ru/20201114/obstrel-1584665217.html
Российские военные сообщили о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации
Российские военные сообщили о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T22:18
2020-11-14T22:18
2020-11-14T22:18
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_333df888faada8838806bb74550a5897.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич."В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе, по данным сирийской стороны, – 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 21 обстрел, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Хама – три обстрела", - заявил Гринкевич.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.Гринкевич добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо, Хасеке и Дейр-эз-Зор, также воздушное патрулирование провела армейская авиация.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2ff8ce52710a2135adbafc94b155fa87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире