https://ria.ru/20201114/obstrel-1584665217.html

Российские военные сообщили о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации

Российские военные сообщили о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T22:18

2020-11-14T22:18

2020-11-14T22:18

джабхат ан-нусра

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич."В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе, по данным сирийской стороны, – 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 21 обстрел, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Хама – три обстрела", - заявил Гринкевич.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.Гринкевич добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо, Хасеке и Дейр-эз-Зор, также воздушное патрулирование провела армейская авиация.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

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джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире