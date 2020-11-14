Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/obstrel-1584665217.html
Российские военные сообщили о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации
Российские военные сообщили о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T22:18
2020-11-14T22:18
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_333df888faada8838806bb74550a5897.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич."В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе, по данным сирийской стороны, – 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 21 обстрел, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Хама – три обстрела", - заявил Гринкевич.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.Гринкевич добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо, Хасеке и Дейр-эз-Зор, также воздушное патрулирование провела армейская авиация.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2ff8ce52710a2135adbafc94b155fa87.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Российские военные сообщили о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации

22:18 14.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.
"В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе, по данным сирийской стороны, – 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 21 обстрел, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Хама – три обстрела", - заявил Гринкевич.
По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Гринкевич добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо, Хасеке и Дейр-эз-Зор, также воздушное патрулирование провела армейская авиация.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 22:04Война в Сирии
В Сирии на пути российской военной колонны прогремел взрыв
 
Джабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
Лента новостейМолния