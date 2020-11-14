https://ria.ru/20201114/nozh-1584605517.html
В больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ножевым ранением
В больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ножевым ранением
Мертвого пациента с ножевым ранением обнаружили в инфекционном госпитале в Светлоярском районе Волгоградской области, организована проверка, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:09
2020-11-14T12:09
2020-11-14T14:23
следственный комитет россии (ск рф)
светлоярский район
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Мертвого пациента с ножевым ранением обнаружили в инфекционном госпитале в Светлоярском районе Волгоградской области, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону.Ранее издание v1.ru передавало, что в центральной больнице Светлоярского района, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом, утром в субботу было обнаружено тело 87-летнего больного с ножевым ранением груди.Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина мог покончить с собой.По информации из комитета здравоохранения Волгоградской области, стало известно, что 87-летний мужчина 29 октября поступил в больницу с пневмонией, с 8 по 11 ноября находился в реанимации, а затем его перевели в отделение в состоянии средней тяжести. По словам собеседника агентства, рано утром в субботу он был найден мертвым с ножом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/proisshestviya-1584442760.html
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следственный комитет россии (ск рф), светлоярский район, волгоградская область, происшествия