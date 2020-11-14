https://ria.ru/20201114/nozh-1584605517.html

В больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ножевым ранением

В больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ножевым ранением

Мертвого пациента с ножевым ранением обнаружили в инфекционном госпитале в Светлоярском районе Волгоградской области, организована проверка, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:09

2020-11-14T12:09

2020-11-14T14:23

следственный комитет россии (ск рф)

светлоярский район

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

ВОЛГОГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Мертвого пациента с ножевым ранением обнаружили в инфекционном госпитале в Светлоярском районе Волгоградской области, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону.Ранее издание v1.ru передавало, что в центральной больнице Светлоярского района, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом, утром в субботу было обнаружено тело 87-летнего больного с ножевым ранением груди.Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина мог покончить с собой.По информации из комитета здравоохранения Волгоградской области, стало известно, что 87-летний мужчина 29 октября поступил в больницу с пневмонией, с 8 по 11 ноября находился в реанимации, а затем его перевели в отделение в состоянии средней тяжести. По словам собеседника агентства, рано утром в субботу он был найден мертвым с ножом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/proisshestviya-1584442760.html

светлоярский район

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), светлоярский район, волгоградская область, происшествия