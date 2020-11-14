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В Москве проверили более 40 заведений на соблюдение запрета работы ночью
В Москве проверили более 40 заведений на соблюдение запрета работы ночью
Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время, сообщил журналистам главный инспектор Объединения РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:34
2020-11-14T09:34
москва
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Голубев.По его словам, были выявлены нарушения и обслуживание клиентов после установленного для закрытия времени. Он отметил, что после разъяснительной беседы клиентов рассчитали, и заведения были закрыты.Ранее в Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях был введён запрет на обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.
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москва, общество

В Москве проверили более 40 заведений на соблюдение запрета работы ночью

09:34 14.11.2020
 
© AP Photo / DPA/ Joerg CarstensenНочной клуб "Бергхайн", Берлин
Ночной клуб Бергхайн, Берлин - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / DPA/ Joerg Carstensen
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Голубев.
"Сегодня инспекторы ОАТИ совместно с представителями полиции и департамента торговли Москвы провели обследование ряда заведений центральной части города на улице Рождественка, улице Лубянка, улице Кузнецкий Мост, на Болотной набережной и в районе Патриарших прудов на предмет соблюдения требований указа мэра Москвы №107, в частности, проверялась работа ночных клубов, баров и ресторанов после 23.00", - рассказал Голубев.
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По его словам, были выявлены нарушения и обслуживание клиентов после установленного для закрытия времени. Он отметил, что после разъяснительной беседы клиентов рассчитали, и заведения были закрыты.
"В дальнейшем такие мероприятия будут продолжаться", - добавил Голубев.
Ранее в Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях был введён запрет на обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.
 
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