https://ria.ru/20201114/noch-1584589704.html

В Москве проверили более 40 заведений на соблюдение запрета работы ночью

В Москве проверили более 40 заведений на соблюдение запрета работы ночью

Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время, сообщил журналистам главный инспектор Объединения РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T09:34

2020-11-14T09:34

2020-11-14T09:34

москва

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Голубев.По его словам, были выявлены нарушения и обслуживание клиентов после установленного для закрытия времени. Он отметил, что после разъяснительной беседы клиентов рассчитали, и заведения были закрыты.Ранее в Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях был введён запрет на обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

https://realty.ria.ru/20201113/galeristy-1584431923.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество