https://ria.ru/20201114/neravenstvo-1584638087.html

Глава ВЦИОМ: пандемия остро поставила вопрос социального неравенства

Глава ВЦИОМ: пандемия остро поставила вопрос социального неравенства

Пандемия коронавируса остро поставила вопрос о проблеме неравенства в мире и показала, как сильно несправедливое общественное устройство влияет на жизни людей,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:34

2020-11-14T16:34

2020-11-14T16:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

вциом

валерий федоров

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пандемия коронавируса остро поставила вопрос о проблеме неравенства в мире и показала, как сильно несправедливое общественное устройство влияет на жизни людей, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.Он отметил, что еще до пандемии было известно, что богатые люди больше заботятся о своем здоровье, имеют доступ к лучшим врачам и лекарствам, в результате чего продолжительность их жизни дольше, чем у бедных.По его словам, ситуация с пандемией еще сильнее продемонстрировала разрыв между уровнем жизни богатых и бедных. Он отметил, что представителей элиты, которые скончались из-за коронавируса, очень мало, так как у них был доступ к дорогостоящим лекарствам, хорошим врачам, комфортным условиям и так далее.Он подчеркнул, что выход из пандемического кризиса должен состоять не просто в физическом выздоровлении людей, а в изменении общества."Он должен состоять в социальном оздоровлении… в том, чтобы наше общество стало более равным и более справедливым. Именно эта нехватка мешает нам успешно бороться с пандемией", - добавил глава ВЦИОМ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/kovid-1584532483.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574670023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вциом, валерий федоров, общество