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Глава ВЦИОМ: пандемия остро поставила вопрос социального неравенства
Глава ВЦИОМ: пандемия остро поставила вопрос социального неравенства
Пандемия коронавируса остро поставила вопрос о проблеме неравенства в мире и показала, как сильно несправедливое общественное устройство влияет на жизни людей,... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:34
2020-11-14T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
вциом
валерий федоров
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пандемия коронавируса остро поставила вопрос о проблеме неравенства в мире и показала, как сильно несправедливое общественное устройство влияет на жизни людей, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.Он отметил, что еще до пандемии было известно, что богатые люди больше заботятся о своем здоровье, имеют доступ к лучшим врачам и лекарствам, в результате чего продолжительность их жизни дольше, чем у бедных.По его словам, ситуация с пандемией еще сильнее продемонстрировала разрыв между уровнем жизни богатых и бедных. Он отметил, что представителей элиты, которые скончались из-за коронавируса, очень мало, так как у них был доступ к дорогостоящим лекарствам, хорошим врачам, комфортным условиям и так далее.Он подчеркнул, что выход из пандемического кризиса должен состоять не просто в физическом выздоровлении людей, а в изменении общества."Он должен состоять в социальном оздоровлении… в том, чтобы наше общество стало более равным и более справедливым. Именно эта нехватка мешает нам успешно бороться с пандемией", - добавил глава ВЦИОМ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вциом, валерий федоров, общество

Глава ВЦИОМ: пандемия остро поставила вопрос социального неравенства

16:34 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГендир Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров во время пресс-конференции на тему: "Семь дней до президентских выборов" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 12 марта 2018
Гендир Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров во время пресс-конференции на тему: Семь дней до президентских выборов в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пандемия коронавируса остро поставила вопрос о проблеме неравенства в мире и показала, как сильно несправедливое общественное устройство влияет на жизни людей, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Он отметил, что еще до пандемии было известно, что богатые люди больше заботятся о своем здоровье, имеют доступ к лучшим врачам и лекарствам, в результате чего продолжительность их жизни дольше, чем у бедных.
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По его словам, ситуация с пандемией еще сильнее продемонстрировала разрыв между уровнем жизни богатых и бедных. Он отметил, что представителей элиты, которые скончались из-за коронавируса, очень мало, так как у них был доступ к дорогостоящим лекарствам, хорошим врачам, комфортным условиям и так далее.
"Это все ресурсы, и эти ресурсы доступны очень немногим, это касается и мира в целом, и нашей страны. Пандемия ставит вопрос о несправедливом распределении ресурсов… Вопрос о том, что наш мир неправильно устроен. И пандемия просто продемонстрировала, насколько жестко это несправедливое устройство влияет на самое дорогое, что есть у людей – на их жизни", - сказал Федоров в ходе онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню социолога.
Он подчеркнул, что выход из пандемического кризиса должен состоять не просто в физическом выздоровлении людей, а в изменении общества.
"Он должен состоять в социальном оздоровлении… в том, чтобы наше общество стало более равным и более справедливым. Именно эта нехватка мешает нам успешно бороться с пандемией", - добавил глава ВЦИОМ.
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