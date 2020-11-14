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Движение по Большому Каменному мосту после капремонта откроют в декабре
Движение по Большому Каменному мосту после капремонта откроют в декабре
Часть Большого Каменного моста, на которой сейчас ведутся ремонтные работы, откроют для движения транспорта в декабре, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:39
2020-11-14T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Часть Большого Каменного моста, на которой сейчас ведутся ремонтные работы, откроют для движения транспорта в декабре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он напомнил, что капитальный ремонт моста стартовал в июле, работы ведутся в круглосуточном режиме. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года."Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, в настоящее время идет один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Решение о замене было принято из-за сквозного повреждения металла коррозией, что снизило несущую способность сооружения", - рассказал Бирюков.По его словам, всего планируется заменить пять таких конструкций. Монтаж балок ведется на площади более 400 квадратных метров - это полностью демонтированный участок в центре моста, открывающий доступ к внутренним конструкциям. После установки балок это место закроют плитой, затем будет проведено армирование, бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта.Заместитель мэра отметил, что параллельно специалисты ведут монтаж отреставрированных гранитных плит, завершается обустройство проезжей части."Движение пешеходов по тротуару на отремонтированной части будет возобновлено в феврале 2021 года после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения", - уточнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в ходе ремонта сооружение фактически пересоберут заново, при этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет.Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Заместитель мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Движение по Большому Каменному мосту после капремонта откроют в декабре

09:39 14.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт Большого Каменного моста в Москве
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Часть Большого Каменного моста, на которой сейчас ведутся ремонтные работы, откроют для движения транспорта в декабре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что капитальный ремонт моста стартовал в июле, работы ведутся в круглосуточном режиме. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт Большого Каменного моста в Москве
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ремонт Большого Каменного моста в Москве
"Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, в настоящее время идет один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Решение о замене было принято из-за сквозного повреждения металла коррозией, что снизило несущую способность сооружения", - рассказал Бирюков.
По его словам, всего планируется заменить пять таких конструкций. Монтаж балок ведется на площади более 400 квадратных метров - это полностью демонтированный участок в центре моста, открывающий доступ к внутренним конструкциям. После установки балок это место закроют плитой, затем будет проведено армирование, бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт Большого Каменного моста в Москве
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ремонт Большого Каменного моста в Москве
Заместитель мэра отметил, что параллельно специалисты ведут монтаж отреставрированных гранитных плит, завершается обустройство проезжей части.
"Обновленная часть Большого Каменного моста станет вновь доступна для движения автотранспорта в декабре. После этого начнется ремонт второй половины сооружения", - подчеркнул Бирюков.
"Движение пешеходов по тротуару на отремонтированной части будет возобновлено в феврале 2021 года после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения", - уточнил Бирюков.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт Большого Каменного моста в Москве
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ремонт Большого Каменного моста в Москве
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в ходе ремонта сооружение фактически пересоберут заново, при этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет.
Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
Заместитель мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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