https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html
Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях россиян
Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях россиян
Злоумышленники придумали новую схему наживы на болезнях россиян: ресурс активно продвигается в интернете - его реклама, замаскированная под бесплатную... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:27
2020-11-14T08:27
2020-11-14T08:27
россия
мошенничество
технологии
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему наживы на болезнях россиян: ресурс активно продвигается в интернете - его реклама, замаскированная под бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений, одно из которых получил корреспондент РИА Новости.Пройдя по ссылке из уведомления, потенциальная жертва попадет на страницу несуществующей общественной организации "Ассоциация заслуженных врачей России". Клиенту будет предложено ответить на несколько вопросов о здоровье, после чего, независимо от выбранных вариантов ответов, ему сообщат о том, что якобы "запущена программа поддержки людей с таким же недугом".А ссылка на программу, в свою очередь, выведет на сайт, созданный специально для продажи конкретного препарата, например, от грибка ногтей, импотенции или лишнего веса – причем покупателю пообещают "волшебную цену" или даже скидку вплоть до 100%, но в конечном итоге человеку все равно придется раскошелиться на десятки тысяч рублей.Оставив аферистам номер телефона в надежде получить дорогостоящий препарат бесплатно или с большой скидкой, человек вскоре получит обратный звонок, и ему объяснят, что воспользоваться акцией можно, только заказав сразу несколько упаковок препарата по довольно высокой цене – ведь принимать "лекарство" нужно курсом. При этом специально обученный "менеджер" постарается продать как можно больше.Все фейковые сайты очень похожи друг на друга, и внимательный пользователь сможет легко вычислить злоумышленника, рассказала эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова."На мошенническом сайте вы не увидите контактов и информации об организации, продающей препараты: ИНН и номера лицензии, с помощью которых легко проверить по открытым сервисам – есть ли такая организация, и чем она занимается. Вторая отличительная черта – яркий, привлекательный сайт-лендинг, созданный именно для продажи конкретного препарата (группы препаратов), на котором будет призыв приобрести скорее. Например: "До окончания скидки осталось", - рассказала эксперт.Также, по ее словам, обязательно будут реализованы маркетинговые приемы, вызывающие доверие у рядового потребителя: ссылки на ассоциации врачей, отзывы заслуженных и известных лиц, о которых они сами и не подозревают."Третья черта - предложение для уточнения данных перейти по ссылке или качать файл, то есть заставить пользователя самостоятельно запустить у себя вредоносную программу, которая, используя персональные данные, с легкостью отправит коды доступа к картам и счетам – и ни лекарств, ни денег, вы не увидите никогда. Если при покупке лекарств через интернет-магазин вам предлагают перевести средства на карту физическому лицу для оперативности платежа, это тоже должно насторожить", - предупреждает Бобкова."Пандемия – благодатное время для расцвета мошенничества всех мастей. И, конечно же, основной упор всегда делается на болевые точки рядовых граждан, а самой болезненной в наше время является медицинская сфера, особенно – продажа онлайн лекарственных препаратов, с которыми во многих регионах начинают возникать временные перебои", - заявила эксперт.
https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html
https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583484068.html
https://ria.ru/20201110/moshenniki-1583856636.html
https://ria.ru/20201103/opros-1582749409.html
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россия, мошенничество, технологии
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему наживы на болезнях россиян: ресурс активно продвигается в интернете - его реклама, замаскированная под бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений, одно из которых получил корреспондент РИА Новости.
Пройдя по ссылке из уведомления, потенциальная жертва попадет на страницу несуществующей общественной организации "Ассоциация заслуженных врачей России
". Клиенту будет предложено ответить на несколько вопросов о здоровье, после чего, независимо от выбранных вариантов ответов, ему сообщат о том, что якобы "запущена программа поддержки людей с таким же недугом".
А ссылка на программу, в свою очередь, выведет на сайт, созданный специально для продажи конкретного препарата, например, от грибка ногтей, импотенции или лишнего веса – причем покупателю пообещают "волшебную цену" или даже скидку вплоть до 100%, но в конечном итоге человеку все равно придется раскошелиться на десятки тысяч рублей.
Оставив аферистам номер телефона в надежде получить дорогостоящий препарат бесплатно или с большой скидкой, человек вскоре получит обратный звонок, и ему объяснят, что воспользоваться акцией можно, только заказав сразу несколько упаковок препарата по довольно высокой цене – ведь принимать "лекарство" нужно курсом. При этом специально обученный "менеджер" постарается продать как можно больше.
Все фейковые сайты очень похожи друг на друга, и внимательный пользователь сможет легко вычислить злоумышленника, рассказала эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова.
"На мошенническом сайте вы не увидите контактов и информации об организации, продающей препараты: ИНН и номера лицензии, с помощью которых легко проверить по открытым сервисам – есть ли такая организация, и чем она занимается. Вторая отличительная черта – яркий, привлекательный сайт-лендинг, созданный именно для продажи конкретного препарата (группы препаратов), на котором будет призыв приобрести скорее. Например: "До окончания скидки осталось", - рассказала эксперт.
Также, по ее словам, обязательно будут реализованы маркетинговые приемы, вызывающие доверие у рядового потребителя: ссылки на ассоциации врачей, отзывы заслуженных и известных лиц, о которых они сами и не подозревают.
"Третья черта - предложение для уточнения данных перейти по ссылке или качать файл, то есть заставить пользователя самостоятельно запустить у себя вредоносную программу, которая, используя персональные данные, с легкостью отправит коды доступа к картам и счетам – и ни лекарств, ни денег, вы не увидите никогда. Если при покупке лекарств через интернет-магазин вам предлагают перевести средства на карту физическому лицу для оперативности платежа, это тоже должно насторожить", - предупреждает Бобкова.
"Пандемия – благодатное время для расцвета мошенничества всех мастей. И, конечно же, основной упор всегда делается на болевые точки рядовых граждан, а самой болезненной в наше время является медицинская сфера, особенно – продажа онлайн лекарственных препаратов, с которыми во многих регионах начинают возникать временные перебои", - заявила эксперт.