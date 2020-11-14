https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html

Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях россиян

Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях россиян

Злоумышленники придумали новую схему наживы на болезнях россиян: ресурс активно продвигается в интернете - его реклама, замаскированная под бесплатную... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:27

2020-11-14T08:27

2020-11-14T08:27

россия

мошенничество

технологии

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему наживы на болезнях россиян: ресурс активно продвигается в интернете - его реклама, замаскированная под бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений, одно из которых получил корреспондент РИА Новости.Пройдя по ссылке из уведомления, потенциальная жертва попадет на страницу несуществующей общественной организации "Ассоциация заслуженных врачей России". Клиенту будет предложено ответить на несколько вопросов о здоровье, после чего, независимо от выбранных вариантов ответов, ему сообщат о том, что якобы "запущена программа поддержки людей с таким же недугом".А ссылка на программу, в свою очередь, выведет на сайт, созданный специально для продажи конкретного препарата, например, от грибка ногтей, импотенции или лишнего веса – причем покупателю пообещают "волшебную цену" или даже скидку вплоть до 100%, но в конечном итоге человеку все равно придется раскошелиться на десятки тысяч рублей.Оставив аферистам номер телефона в надежде получить дорогостоящий препарат бесплатно или с большой скидкой, человек вскоре получит обратный звонок, и ему объяснят, что воспользоваться акцией можно, только заказав сразу несколько упаковок препарата по довольно высокой цене – ведь принимать "лекарство" нужно курсом. При этом специально обученный "менеджер" постарается продать как можно больше.Все фейковые сайты очень похожи друг на друга, и внимательный пользователь сможет легко вычислить злоумышленника, рассказала эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова."На мошенническом сайте вы не увидите контактов и информации об организации, продающей препараты: ИНН и номера лицензии, с помощью которых легко проверить по открытым сервисам – есть ли такая организация, и чем она занимается. Вторая отличительная черта – яркий, привлекательный сайт-лендинг, созданный именно для продажи конкретного препарата (группы препаратов), на котором будет призыв приобрести скорее. Например: "До окончания скидки осталось", - рассказала эксперт.Также, по ее словам, обязательно будут реализованы маркетинговые приемы, вызывающие доверие у рядового потребителя: ссылки на ассоциации врачей, отзывы заслуженных и известных лиц, о которых они сами и не подозревают."Третья черта - предложение для уточнения данных перейти по ссылке или качать файл, то есть заставить пользователя самостоятельно запустить у себя вредоносную программу, которая, используя персональные данные, с легкостью отправит коды доступа к картам и счетам – и ни лекарств, ни денег, вы не увидите никогда. Если при покупке лекарств через интернет-магазин вам предлагают перевести средства на карту физическому лицу для оперативности платежа, это тоже должно насторожить", - предупреждает Бобкова."Пандемия – благодатное время для расцвета мошенничества всех мастей. И, конечно же, основной упор всегда делается на болевые точки рядовых граждан, а самой болезненной в наше время является медицинская сфера, особенно – продажа онлайн лекарственных препаратов, с которыми во многих регионах начинают возникать временные перебои", - заявила эксперт.

https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html

https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583484068.html

https://ria.ru/20201110/moshenniki-1583856636.html

https://ria.ru/20201103/opros-1582749409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, технологии