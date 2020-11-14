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Монах ушел в лес и создал центр помощи диким животным под Волгоградом

Монах ушел в лес и создал центр помощи диким животным под Волгоградом

Отец Василиск из Свято-Духовского монастыря в Волгограде на небольшом участке леса рядом с городом создал реабилитационный центр для пострадавших диких... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:02

2020-11-14T13:02

2020-11-14T13:02

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ВОЛГОГРАД, 14 ноя – РИА Новости, Светлана Самсонова. Отец Василиск из Свято-Духовского монастыря в Волгограде на небольшом участке леса рядом с городом создал реабилитационный центр для пострадавших диких животных. Среди его обитателей в основном птицы – орланы, журавли, аист и даже фламинго. Отец Василиск рассказал корреспонденту РИА Новости, что спасение раненых зверей – это для него проповедь о добре, милосердии и помощи близким.Келья в лесуНесмотря на то, что отец Василиск обитает рядом с Волгоградом, добраться до него от трассы можно только пешком. Центр реабилитации зверей находится на территории природного парка Волго-Ахтубинской поймы и проезд транспорта здесь ограничен.Отец Василиск просит держаться немного подальше от клеток, хоть птицы уже и живут в центре третий год, но к людям относятся настороженно и от испуга могут начать биться в вольере. Признают только батюшку. Орланов два – взрослый и молодой. Тот, что постарше, без крыла. Несколько лет назад Василиску принесли израненную птицу, которую нашли в лесу, орлан едва мог открывать глаза, а крыло было изломано в четырех местах."Выходить его помогли в ветклинике Галины Чулковой, там всегда лечат наших зверей и птиц. Раненое крыло пришлось ампутировать. Второй орлан еще молодой, у него окрас такой рябой. У него на обоих крыльях нет кистевой части. Вот и живут тут в открытом вольере", - рассказывает отец Василиск.Батюшка признается, что к созданию центра помощи диким животным он шел долгие 15 лет. Началось все с небольшого зоосада в Свято-Духовском мужском монастыре в Волгограде, куда отца Василиска направили на службу из Свято-Троицкой Сергеевой лавры.Одним из его послушаний на новом месте - в Свято-Духовском мужском монастыре - стало благоустройство обители, при его участие здесь появились аллеи, посажены деревья. Батюшка сначала предложил для красоты завести фазанов, но со временем прихожане стали приносить раненых птиц из леса и поймы, потом появились и дикие животные, которым требовалась помощь человека. И в какой-то момент, по словам отца Василиска, подопечных стало так много, что возник вопрос об отдельной территории. Волгоградской епархии проблему с размещением птиц и зверей, многие из которых занесены в Красную книгу России и области, помогли решить власти. Под будущий центр выделили участок дубового леса в 63 гектара."Я всегда мечтал жить в лесу наедине с природой. Именно на это место, где мы сейчас стоим, много лет я приезжал с другими монахами. И знаете, в одну из таких поездок сказал, что мечтаю поставить здесь свою келью. И вот теперь я здесь живу", - говорит батюшка.Отец Василиск хоть и живет в лесу один, но его часто навещают друзья, благотворители, волонтеры, которые помогают кормить и ухаживать за обитателями центра. Батюшка обустроил свою келью, здесь есть электричество от солнечных батарей, а летом он разводит огород, недавно разбил сад.Фламинго НикСейчас у отца Василиска живут только птицы. Кроме орланов есть аист, журавль-красавка и серый журавль, филины и другие. У каждого обитателя непростая история. Кого-то подобрали сбитым на трассе, кого-то еле живым после выстрелов охотников. Самый необычный питомец – фламинго. Его нашли чабаны в Палласовском районе, он в тумане сбился с курса, отстал от стаи и случайно залетел в Волгоградскую область.По словам отца Василиска, птицу пытались пристроить в зоопарки, но желающих не нашлось – довольно хлопотно с точки зрения оформления документов, и есть опасность навредить при перевозке. К тому же фламинго не прост в уходе, кормлении. Для Ника благотворители специально заказывают еду из Дании, как утверждает батюшка, только там производят нужный корм для этих птиц, которые содержатся в неволе. В начале пандемии, когда были закрыты границы, фламинго пробовали перевести на комбикорм для уток и кур, но Ник отказался. На зиму экзотическую птицу отправят в теплый вольер на территории монастыря.Подопечные не боятся отца Василиска, спокойно разрешают войти в вольеры. Белый аист, как только батюшка зашел к нему в клетку, запрокинул голову и, приветствуя, начал щелкать клювом."Мы с ним большие друзья. Аисты выбрасывают лишних птенцов из гнезда, если считают, что не смогут всех прокормить. И этого как раз скинули, нашли его в лесу в Кумылженском районе и передали нам", - сообщил Василиск.В центре спасают не только птиц. Батюшка показывает снимки на телефоне своих подопечных, которых вылечили и отпустили на волю. Говорит, что главная задача – помочь раненому животному и вернуть в его в родные пенаты. Вот маленький косуленок, которого рыбаки нашли одного без мамы, а вот редкая птичка – авдотка, она попала в радиатор. Недавно выпустили куницу, зайца, взрослую косулю. Не счесть, скольким соколам, сизоворонкам и прочим маленьким и большим пернатым помогли в центре.Воспитывая добротуЛюбовь к животным у отца Василиска с детства, сколько себя помнит с ним всегда рядом были питомцы – собаки, кошки, хомячки. Подбирал с улицы больных и выхаживал дома.Центр активно работает со школьниками, здесь детям рассказывают о птицах и животных, обитающих в Волгоградской области, проводят экскурсии. Даже появилось ежегодное мероприятие День птиц, в котором принимают участие тысячи детей со всего региона.На следующий год в планах батюшки заменить вольеры птицам, сделать их большими и, насколько возможно, приближенными к естественным условиям. Также отец Василиск хочет построить смотровые площадки, с которых можно будет наблюдать за обитателями центра, не доставляя им беспокойства.Отец Василиск учит и других выхаживать птиц: "В этом году многие брали птенцов выкармливать дома. И когда выпускали, потом признавались, что никогда не испытывали таких чувств, когда с семьей выпускали - до слезы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, дания, волгоградская область, палласовский район, общество