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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/molchanie-1584576523.html
Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса
Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса
Сдержанность в общении снижает риск заражения коронавирусом, поэтому гражданам рекомендуется "молчать", заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:10
2020-11-14T04:47
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сдержанность в общении снижает риск заражения коронавирусом, поэтому гражданам рекомендуется "молчать", заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.По его словам, риск инфицирования повышается при разговоре, поскольку в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Поэтому, рекомендует собеседник радио, следует носить медицинские маски при общении, либо вовсе молчать, чтобы снизить вероятность заражения.Кроме того, он посоветовал отойти от собеседника на расстояние не менее 1,5 метра, если маску приходится снимать, когда из-за нее человек плохо слышит.Также, утверждает медик, на вероятность инфицирования влияют и эмоции человека. Агрессивные попытки доказать человеку, отказывающемуся носить маски, его неправоту нередко бывают более опасными, чем его игнорирование. В таких случаях врач рекомендует оставить нарушение контролирующим органам.При этом, подчеркнул он, в таких ситуациях вирус выделяется в больших количествах, чем если бы нарушители масочного режима стояли в толпе людей в масках.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество

Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса

02:10 14.11.2020 (обновлено: 04:47 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сдержанность в общении снижает риск заражения коронавирусом, поэтому гражданам рекомендуется "молчать", заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
По его словам, риск инфицирования повышается при разговоре, поскольку в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Поэтому, рекомендует собеседник радио, следует носить медицинские маски при общении, либо вовсе молчать, чтобы снизить вероятность заражения.
"Формулировку "молчание – золото" никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка", — отметил врач.
Кроме того, он посоветовал отойти от собеседника на расстояние не менее 1,5 метра, если маску приходится снимать, когда из-за нее человек плохо слышит.
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Также, утверждает медик, на вероятность инфицирования влияют и эмоции человека. Агрессивные попытки доказать человеку, отказывающемуся носить маски, его неправоту нередко бывают более опасными, чем его игнорирование. В таких случаях врач рекомендует оставить нарушение контролирующим органам.
"Эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь. Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц. Те люди, которые возмущаются, которые скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже", — пояснил Тимаков.
При этом, подчеркнул он, в таких ситуациях вирус выделяется в больших количествах, чем если бы нарушители масочного режима стояли в толпе людей в масках.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковМедицинские маскиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
 
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