https://ria.ru/20201114/molchanie-1584576523.html

Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса

Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса

Сдержанность в общении снижает риск заражения коронавирусом, поэтому гражданам рекомендуется "молчать", заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T02:10

2020-11-14T02:10

2020-11-14T04:47

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

медицинские маски

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сдержанность в общении снижает риск заражения коронавирусом, поэтому гражданам рекомендуется "молчать", заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.По его словам, риск инфицирования повышается при разговоре, поскольку в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Поэтому, рекомендует собеседник радио, следует носить медицинские маски при общении, либо вовсе молчать, чтобы снизить вероятность заражения.Кроме того, он посоветовал отойти от собеседника на расстояние не менее 1,5 метра, если маску приходится снимать, когда из-за нее человек плохо слышит.Также, утверждает медик, на вероятность инфицирования влияют и эмоции человека. Агрессивные попытки доказать человеку, отказывающемуся носить маски, его неправоту нередко бывают более опасными, чем его игнорирование. В таких случаях врач рекомендует оставить нарушение контролирующим органам.При этом, подчеркнул он, в таких ситуациях вирус выделяется в больших количествах, чем если бы нарушители масочного режима стояли в толпе людей в масках.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество