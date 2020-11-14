https://ria.ru/20201114/mer-1584648208.html

Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий

Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий

Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщил СК. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T18:41

2020-11-14T18:41

2020-11-15T04:13

задержание мэра томска

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

томск

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщил СК.Чиновник отказался признать себя виновным.Кляйна задержали накануне в рабочем кабинете. Следователи регионального управления СК на основании материалов ФСБ возбудили против него дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".По версии следователей, в 2016 году обвиняемый помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого предприятия, но покинул пост после того, как в 2013 году стал мэром.С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/klyayn-1584460368.html

https://ria.ru/20201113/zaderzhanie-1584469487.html

томск

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задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия