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Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий
Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий
Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщил СК. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:41
2020-11-15T04:13
задержание мэра томска
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщил СК.Чиновник отказался признать себя виновным.Кляйна задержали накануне в рабочем кабинете. Следователи регионального управления СК на основании материалов ФСБ возбудили против него дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".По версии следователей, в 2016 году обвиняемый помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого предприятия, но покинул пост после того, как в 2013 году стал мэром.С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/klyayn-1584460368.html
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задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий

18:41 14.11.2020 (обновлено: 04:13 15.11.2020)
 
© Фото : СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщил СК.
Чиновник отказался признать себя виновным.
Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:49
Опубликованы кадры задержания мэра Томска
Кляйна задержали накануне в рабочем кабинете. Следователи регионального управления СК на основании материалов ФСБ возбудили против него дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".
По версии следователей, в 2016 году обвиняемый помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого предприятия, но покинул пост после того, как в 2013 году стал мэром.
С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 13:35
Кремль обратил внимание на жесткие обстоятельства задержания мэра Томска
 
Задержание мэра ТомскаИван КляйнСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
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