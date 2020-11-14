https://ria.ru/20201114/mer-1584648208.html
Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий
Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий
Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщил СК. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:41
2020-11-14T18:41
2020-11-15T04:13
задержание мэра томска
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584438181_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_f36799d3dae313d0adc1b94dbc9c165d.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовал суд, сообщил СК.Чиновник отказался признать себя виновным.Кляйна задержали накануне в рабочем кабинете. Следователи регионального управления СК на основании материалов ФСБ возбудили против него дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".По версии следователей, в 2016 году обвиняемый помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого предприятия, но покинул пост после того, как в 2013 году стал мэром.С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/klyayn-1584460368.html
https://ria.ru/20201113/zaderzhanie-1584469487.html
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584438181_189:0:1389:900_1400x0_80_0_0_e1ae4a34e91ebf3e47121137e848132d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия