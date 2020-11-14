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Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу
Певец Валерий Меладзе призвал в Instagram своих коллег не участвовать в съемках новогодних шоу. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:22
2020-11-14T17:22
культура
россия
юрий лоза
иосиф пригожин
валерий меладзе
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе призвал в Instagram своих коллег не участвовать в съемках новогодних шоу.По мнению артиста, без новогодних концертов у людей пропало ощущение праздника, и им останется только смотреть программы по телевизору.Певец отметил, что считает правильным придерживаться этих правил и предложил всем отказаться от съемок в таких шоу."Мы же не звери" Позже Меладзе пояснил в комментарии "Подъему", что "гипотетически" закинул удочку, предположив, что артисты все же будут участвовать в новогодних передачах, так как все соскучились по съемкам.Музыкант отметил, что ранее лишь выразил свою позицию.Позицию Меладзе поддержал Иосиф Пригожин.При этом продюсер предположил, что такая точка зрения вряд ли станет популярной."Вряд ли состоится" Музыкант Юрий Лоза также усомнился, что бойкот новогодних передач действительно состоится. Он отметил, что в такие шоу приходит не так много артистов.
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культура, россия, юрий лоза, иосиф пригожин, валерий меладзе

Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу

17:22 14.11.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе призвал в Instagram своих коллег не участвовать в съемках новогодних шоу.
По мнению артиста, без новогодних концертов у людей пропало ощущение праздника, и им останется только смотреть программы по телевизору.
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"А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках", - написал он.

Певец отметил, что считает правильным придерживаться этих правил и предложил всем отказаться от съемок в таких шоу.

"Мы же не звери"

Позже Меладзе пояснил в комментарии "Подъему", что "гипотетически" закинул удочку, предположив, что артисты все же будут участвовать в новогодних передачах, так как все соскучились по съемкам.
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"Мы ж не звери — взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, мое высказывание никоим образом серьезно ситуацию не поменяет", - сказал он.

Музыкант отметил, что ранее лишь выразил свою позицию.
Позицию Меладзе поддержал Иосиф Пригожин.

"По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя", - отметил он.

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При этом продюсер предположил, что такая точка зрения вряд ли станет популярной.

"Вряд ли состоится"

Музыкант Юрий Лоза также усомнился, что бойкот новогодних передач действительно состоится. Он отметил, что в такие шоу приходит не так много артистов.

"Девяносто процентов артистов туда не приглашают, они сидят дома. Так вот, они с удовольствием заполнят эту нишу. Никто, думаю, не откажется, если им позвонят", - сказал Лоза РИА Новости.

 
КультураРоссияЮрий ЛозаИосиф ПригожинВалерий Меладзе
 
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