https://ria.ru/20201114/meladze-1584641468.html

Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу

Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу

Певец Валерий Меладзе призвал в Instagram своих коллег не участвовать в съемках новогодних шоу. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T17:22

2020-11-14T17:22

2020-11-14T17:22

культура

россия

юрий лоза

иосиф пригожин

валерий меладзе

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе призвал в Instagram своих коллег не участвовать в съемках новогодних шоу.По мнению артиста, без новогодних концертов у людей пропало ощущение праздника, и им останется только смотреть программы по телевизору.Певец отметил, что считает правильным придерживаться этих правил и предложил всем отказаться от съемок в таких шоу."Мы же не звери" Позже Меладзе пояснил в комментарии "Подъему", что "гипотетически" закинул удочку, предположив, что артисты все же будут участвовать в новогодних передачах, так как все соскучились по съемкам.Музыкант отметил, что ранее лишь выразил свою позицию.Позицию Меладзе поддержал Иосиф Пригожин.При этом продюсер предположил, что такая точка зрения вряд ли станет популярной."Вряд ли состоится" Музыкант Юрий Лоза также усомнился, что бойкот новогодних передач действительно состоится. Он отметил, что в такие шоу приходит не так много артистов.

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культура, россия, юрий лоза, иосиф пригожин, валерий меладзе