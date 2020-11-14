https://ria.ru/20201114/meladze-1584634924.html
Меладзе объяснил свои слова о бойкоте съемок в новогодних передачах
Меладзе объяснил свои слова о бойкоте съемок в новогодних передачах
Певец Валерий Меладзе в интервью "Подъему" пояснил свой призыв к российским артистам отказаться от съемок в новогодних передачах. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:05
2020-11-14T16:05
2020-11-14T18:16
шоубиз
сергей глушко (тарзан)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий меладзе
москва
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе в интервью "Подъему" пояснил свой призыв к российским артистам отказаться от съемок в новогодних передачах. Артист заявил, что "гипотетически" закинул удочку, отметив, что артисты будут сниматься в новогодних программах, так как все соскучились по съемкам.Меладзе подчеркнул, что стало меньше не только концертов и съемок, но и общения.Он, как признался, лишь высказал свое возмущение.Ранее Валерий Меладзе в Instagram предложил артистам отказаться от съемок в новогодних передачах после того, как были отменены концерты из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.Такие действия, как предположил артист, помогут обратить внимание на то, что есть отрасль, в которой большое количество людей лишены работы в течение нескольких месяцев.О бедственном положении артистов высказывался весной и шоумен Сергей Глушко (он известен под псевдонимом Тарзан). Так, по его словам, пандемия ударила по бюджету его с Наташей Королевой семьи. Артисты, по словам бодибилдера, в отличие от пенсионеров, "не имеют ни копейки". Осенью народный артист Лев Лещенко также рассказал, что в условиях ограничений страдают артисты в негосударственных культурных учреждениях.На этой неделе в столице ужесточили противоэпидемические меры. До середины января в Москве не будет ни развлекательных, ни культурных, ни просветительских мероприятий с участием зрителей.Ночным клубам, кафе, барам, ресторанам и другим заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. Новогодняя ночь в Москве пройдет без массовых мероприятий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/prigozhin-1584634795.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей глушко (тарзан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий меладзе, москва, наташа королева (наталия порывай)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Певец Валерий Меладзе
в интервью "Подъему
" пояснил свой призыв к российским артистам
отказаться от съемок в новогодних передачах.
Артист заявил, что "гипотетически" закинул удочку, отметив, что артисты будут сниматься в новогодних программах, так как все соскучились по съемкам.
Меладзе подчеркнул, что стало меньше не только концертов и съемок, но и общения.
"Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека — мое высказывание —никоим образом серьезно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и все это", — заявил певец.
Он, как признался, лишь высказал свое возмущение.
Ранее Валерий Меладзе в Instagram предложил артистам отказаться от съемок в новогодних передачах после того, как были отменены концерты из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.
Такие действия, как предположил артист, помогут обратить внимание на то, что есть отрасль, в которой большое количество людей лишены работы в течение нескольких месяцев.
О бедственном положении артистов высказывался весной и шоумен Сергей Глушко
(он известен под псевдонимом Тарзан). Так, по его словам, пандемия ударила по бюджету его с Наташей Королевой
семьи. Артисты, по словам бодибилдера, в отличие от пенсионеров, "не имеют ни копейки". Осенью народный артист Лев Лещенко
также рассказал, что в условиях ограничений страдают артисты в негосударственных культурных учреждениях.
На этой неделе в столице ужесточили противоэпидемические меры. До середины января в Москве
не будет ни развлекательных, ни культурных, ни просветительских мероприятий с участием зрителей.
Ночным клубам, кафе, барам, ресторанам и другим заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест. Новогодняя ночь в Москве пройдет без массовых мероприятий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.