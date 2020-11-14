https://ria.ru/20201114/matveev-1583321645.html

Максим Матвеев: бегать по крышам Петербурга — особое приключение

Максим Матвеев: бегать по крышам Петербурга — особое приключение

Максим Матвеев в сериале "Шерлок в России" сыграл знаменитого сыщика, который попадает в необычную для себя страну. Холмс ищет серийного убийцу, сражается со... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:00

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Максим Матвеев в сериале "Шерлок в России" сыграл знаменитого сыщика, который попадает в необычную для себя страну. Холмс ищет серийного убийцу, сражается со злодеями и обер-полицмейстером (Константин Богомолов). А еще он находит нового помощника (Владимир Мишуков) и любовь (Ирина Старшенбаум). В интервью РИА актер рассказал, каково ему было бегать по крышам Петербурга, какие необычные вещи есть в его гардеробе, в чем главная сложность игры на иностранном языке и почему он не понимает Бэтмена.— В ваших проектах, например в "Мата Хари", а теперь и "Шерлоке в России", много экшена. Вам нравится самому выполнять трюки на съемках?— Да, люблю решать задачи такого рода. Но я не делаю ничего сверхъестественного, все довольно безопасно, хотя в "Шерлоке" и приходилось ездить на крыше кареты, перепрыгивать через стены, пробивать собой стекла, метать ножи. Бывали, конечно, царапины и синяки — однажды я вообще влетел головой в колесо от телеги, но это неотъемлемая часть производственного процесса.Особенно весело было сниматься, когда мой персонаж одет в твидовое пальто до пола. Выглядит, безусловно, прекрасно и создает определенное настроение, но бегать и прыгать в нем просто невозможно! Это как сабля у офицера: оно все время норовило запутаться между ног. А по сценарию к тому же требовалось перемещаться по таким местам, куда нормальный не полезет, — например, по скользким крышам Санкт-Петербурга. Вот это было особое приключение.— Расскажите подробнее, как снималась сцена на крыше.— По сюжету был ливень. Надо понимать, что дождь в кино — это когда на тебя выливается воды в десять раз больше, чем в реальной жизни. Пальто сразу превратилось в тяжелый груз, а я должен был активно карабкаться и ползать в нем по скользкой крыше. Это только кажется, что в кино все красиво… А на деле думаешь: какой же Бэтмен идиот! Зачем он только заморочился с этим плащом? — В вашем личном гардеробе есть какие-то странные или необычные вещи?— Ну вот сейчас, например, я хожу в пальто, которое выглядит так, будто сшито из двух клетчатых одеял красного и зеленого цвета. Напоминает халат, и, может быть, выглядит странно, но зато очень удобно!Профессия актера подразумевает частые командировки, походный режим. Поэтому мне важно, чтобы одежда была комфортной и позволяла сесть в поезд, выйти из него и сразу же поехать на площадку без натертых ног или страха поцарапать лакированные туфли.— Да, в первую очередь должно быть удобно.— Конечно! Тем более что сейчас такое классное время, когда свежесть и эксперименты во внешнем виде даже приветствуются. Неважно, повседневный ли это образ или костюм для мероприятия, — дресс-коды настолько смешаны, что можно носить максимально "свое" и не сильно подстраиваться под нормы.— Кстати, о мероприятиях — с какими эмоциями выходите к людям после почти полугодового перерыва?— Честно говоря, с настороженностью. Я стараюсь ко всем жизненным перипетиям относиться с долей юмора и даже над этой ситуацией хоть как-то иронизировать, иначе очень тяжело морально. Но теперь ты, хочешь того или нет, все равно думаешь, стоит ли выходить из дома лишний раз. Это обстоятельства, в которых нам всем нужно учиться существовать.Раньше ты понимал, что на встрече должен пообщаться с определенным количеством людей. Привык подходить, обниматься, поздравлять. И сейчас вроде стремишься к этому, но маски и постоянная необходимость в антисептике отрезвляют. Сегодня мысли у всех другие: "Так, руку пожал — надо быстро протереть салфеткой". Был даже случай, когда кто-то подошел, сказал: "Здравствуйте!" — и сразу брызнул в руку антисептиком. Предусмотрительный человек.— А на карантине форму, в том числе актерскую, поддерживали?— Конечно! Я считаю, что актеру надо накапливать художественные впечатления: чаще смотреть фильмы, знакомиться с новыми режиссерами. А карантин всем нам дал карт-бланш по времени — хоть обсмотрись! Я человек достаточно "зеркалящий" — на мне сильно отражается то, что я вижу, что производит на меня впечатление, хотя всегда боишься попасть под чье-то влияние, подсознательно что-то скопировать.Искусство продолжает жить при любых обстоятельствах, поэтому даже на карантине я поддерживал связь с коллегами, пусть и виртуальную. Тогда возникла идея сделать историю через Zoom (проект "Беезумие". — Прим. ред.).Это был необычный опыт — даже технически снимать было странно. Но зато появилась возможность пару раз в неделю чуть-чуть поиграть.А чтобы поддерживать физическую форму, по утрам ежедневно я занимался бегом — всем рекомендую.— У вас теперь уже несколько англоязычных проектов в фильмографии. Сложно играть на иностранном языке?— Невероятно. Технически возможно все: произнести фразу с минимальным акцентом, правильными ударениями. Но как включить в этот момент ассоциации, которые возникают при произнесении этих слов на родном языке? Когда говоришь "я тебя люблю", сразу возникают чувственные и мысленные ассоциации. А от "I love you" ничего не возникает. Повторяешь раз, два, а на третьем дубле вообще возникает какой-то ступор.— Но теперь вы лучше понимаете иностранцев, в частности англичан?— Скажу так: на меня произвела впечатление книга Кейт Фокс "Наблюдая за англичанами". Там много социологической информации, но есть и факты, которые хорошо объясняют отличия между английским и русским менталитетами. И еще там много классного юмора.— У вас есть еще один новый проект, действие которого происходит в XIX веке, — "Репетитор". Расскажете о нем?— Это история-притча о том, насколько месть может быть оправданна. И здесь, что необычно, в качестве орудия возмездия выступает женщина — ее роль сыграла замечательная Марина Зудина. Автор идеи — Андрей Золотарев, сценарист сериала "Триггер".Вообще, мне кажется, искусство циклично, поэтому при прочтении нового сценария у меня всегда возникает какая-нибудь ассоциация. А у Золотарева такого нет — каждый проект уникален. Пока "Репетитор" только короткометражный фильм, но у него есть все предпосылки вырасти в полный метр.Новые серии "Шерлока в России" выходят по четвергам на видеосервисе START.

https://ria.ru/20201019/pal-1580120361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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