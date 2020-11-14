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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201114/kurs-1584586161.html
Эксперты рассказали, какие факторы будут влиять на рубль в конце года
Эксперты рассказали, какие факторы будут влиять на рубль в конце года
Динамика рубля в конце года будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса, нефтяных цен, а также новостей, касающихся итогов выборов в США и возможных... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:32
2020-11-14T08:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс рубля
колебания курса рубля
национальное рейтинговое агентство
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Динамика рубля в конце года будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса, нефтяных цен, а также новостей, касающихся итогов выборов в США и возможных санкций, при этом ожидаемый рост расходов российского бюджета не должен существенно повлиять на курс национальной валюты, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Минфин в четверг сообщил, что расходы бюджета в январе-октябре были исполнены в объеме 16,945 триллиона рублей, или 86,2% к общему утвержденному годовому объему, а дефицит бюджета достиг 1,8 триллиона рублей. По оценкам министерства, по итогам 2020 года дефицит бюджета должен составить 4,7 триллиона рублей, а расходы - 22,56 триллиона."Ожидания Минфина по расходам и дефициту выглядят вполне реалистичными, учитывая активность ведомства по привлечению долгового финансирования. Особое давление на курс рубля они вряд ли окажут, так как гораздо большее влияние на курс имеют конъюнктурные колебания на рынке нефти, санкционные новости и ожидания игроков финансового рынка, связанные с политическим новостями, касающимися итогов выборов в США", - считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.Главный экономист BCS GlobalMarkets Владимир Тихомиров также не ожидает, что увеличение бюджетных расходов существенно повлияет на курс рубля. "Поскольку значительная часть предстоящих расходов будет относиться к категории несоциальных (инвестиции, госзаказ), то прямого влияния на спрос в экономике и доходы населения от этих трат не должно быть. Соответственно, не должно быть и существенного влияния на курс рубля. В последние годы так и было: несмотря на существенный рост бюджетных расходов к концу года, на курсе рубля это заметно не сказывалось", - отметил он.При этом, по его прогнозам, в ближайшие недели высокая волатильность курса сохранится. "Главными драйверами для рубля останутся: динамика пандемии – как в мире, так и в РФ, вероятность выделения новых пакетов помощи экономикам и населению – прежде всего в США и ЕС, а также тренд мировых цен на нефть", - указал Тихомиров."В случае, если властям удастся добиться улучшения ситуации с COVID-19 до конца года, то прогнозы по величине дефицита бюджета в 2020 году имеют все шансы сбыться. При растущем дефиците бюджета и текущей цене нефти курс доллара к концу года может несколько укрепиться", - говорит управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.Он добавил, что в целом при благоприятном развитии внутренней и внешней конъюнктуры и нефтяных ценах выше 45 долларов за баррель курс российской валюты к доллару будет находиться в диапазоне 73-77 рублей. "Однако в случае поступления негативной информации, включая санкционную риторику, мы не исключаем, что курс рубля к доллару может снова опуститься, и к концу года стоимость американской валюты может находиться в диапазоне 78-82 рубля", - заключил Гришунин.
https://ria.ru/20201114/bayden-1584345812.html
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россия, курс рубля, колебания курса рубля, национальное рейтинговое агентство, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Эксперты рассказали, какие факторы будут влиять на рубль в конце года

08:32 14.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Динамика рубля в конце года будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса, нефтяных цен, а также новостей, касающихся итогов выборов в США и возможных санкций, при этом ожидаемый рост расходов российского бюджета не должен существенно повлиять на курс национальной валюты, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Минфин в четверг сообщил, что расходы бюджета в январе-октябре были исполнены в объеме 16,945 триллиона рублей, или 86,2% к общему утвержденному годовому объему, а дефицит бюджета достиг 1,8 триллиона рублей. По оценкам министерства, по итогам 2020 года дефицит бюджета должен составить 4,7 триллиона рублей, а расходы - 22,56 триллиона.
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"Ожидания Минфина по расходам и дефициту выглядят вполне реалистичными, учитывая активность ведомства по привлечению долгового финансирования. Особое давление на курс рубля они вряд ли окажут, так как гораздо большее влияние на курс имеют конъюнктурные колебания на рынке нефти, санкционные новости и ожидания игроков финансового рынка, связанные с политическим новостями, касающимися итогов выборов в США", - считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.
Главный экономист BCS GlobalMarkets Владимир Тихомиров также не ожидает, что увеличение бюджетных расходов существенно повлияет на курс рубля. "Поскольку значительная часть предстоящих расходов будет относиться к категории несоциальных (инвестиции, госзаказ), то прямого влияния на спрос в экономике и доходы населения от этих трат не должно быть. Соответственно, не должно быть и существенного влияния на курс рубля. В последние годы так и было: несмотря на существенный рост бюджетных расходов к концу года, на курсе рубля это заметно не сказывалось", - отметил он.
При этом, по его прогнозам, в ближайшие недели высокая волатильность курса сохранится. "Главными драйверами для рубля останутся: динамика пандемии – как в мире, так и в РФ, вероятность выделения новых пакетов помощи экономикам и населению – прежде всего в США и ЕС, а также тренд мировых цен на нефть", - указал Тихомиров.
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"В случае, если властям удастся добиться улучшения ситуации с COVID-19 до конца года, то прогнозы по величине дефицита бюджета в 2020 году имеют все шансы сбыться. При растущем дефиците бюджета и текущей цене нефти курс доллара к концу года может несколько укрепиться", - говорит управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.
Он добавил, что в целом при благоприятном развитии внутренней и внешней конъюнктуры и нефтяных ценах выше 45 долларов за баррель курс российской валюты к доллару будет находиться в диапазоне 73-77 рублей. "Однако в случае поступления негативной информации, включая санкционную риторику, мы не исключаем, что курс рубля к доллару может снова опуститься, и к концу года стоимость американской валюты может находиться в диапазоне 78-82 рубля", - заключил Гришунин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляКолебания курса рубляНациональное рейтинговое агентствоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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