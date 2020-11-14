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В Крыму обвинили Киев в планах обострить обстановку вокруг полуострова
В Крыму обвинили Киев в планах обострить обстановку вокруг полуострова
Украинские власти создают "крымскую платформу" с целью обострить обстановку вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:49
2020-11-14T12:49
дмитрий кулеба
евразийский экономический союз
георгий мурадов
мид украины
германия
республика крым
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Украинские власти создают "крымскую платформу" с целью обострить обстановку вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.При этом, по его словам, Крым продолжает налаживать отношения по целому ряду направлений со многими странами мира, вопреки попыткам киевских властей препятствовать этой деятельности."Работаем над оживлением отношений со странами Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. У нас развивается сирийское и ближневосточное направление. Есть наработки по странам Африки. Мы ожидаем, что после спада волны пандемии, возобновятся активные контакты со странами Азии, включая Индию и Китай. Активизируется тема сотрудничества с Ираном", - сказал Мурадов.
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дмитрий кулеба, евразийский экономический союз, георгий мурадов, мид украины, германия, республика крым, сша, в мире

В Крыму обвинили Киев в планах обострить обстановку вокруг полуострова

12:49 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Украинские власти создают "крымскую платформу" с целью обострить обстановку вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.
"Главная цель платформы - обеспечить на следующие годы главенствующую роль США в разжигании напряженности вокруг Крыма. Не дать теме уйти из международной повестки. Составить программу провокационных "наработок" и инициатив на крымском направлении по типу "самостийного" прохода военных кораблей во внутренние воды Азовского моря. Создавая некие немыслимые платформы, киевские власти хотят втянуть, прежде всего, западные государства, чтобы обострить вокруг Крыма всю обстановку. Я думаю, в мире прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен полностью и окончательно. Крым – российский регион", - сказал Мурадов.
При этом, по его словам, Крым продолжает налаживать отношения по целому ряду направлений со многими странами мира, вопреки попыткам киевских властей препятствовать этой деятельности.
"Работаем над оживлением отношений со странами Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. У нас развивается сирийское и ближневосточное направление. Есть наработки по странам Африки. Мы ожидаем, что после спада волны пандемии, возобновятся активные контакты со странами Азии, включая Индию и Китай. Активизируется тема сотрудничества с Ираном", - сказал Мурадов.
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 12:15Сказано в эфире
"Полная агония". Зачем Киев вовлекает США в стратегию по "возврату" КрымаВ Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал крымский политолог Владислав Ганжара.
 
Дмитрий КулебаЕвразийский экономический союзГеоргий МурадовМИД УкраиныГерманияРеспублика КрымСШАВ мире
 
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