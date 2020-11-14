https://ria.ru/20201114/krym-1584610854.html

В Крыму обвинили Киев в планах обострить обстановку вокруг полуострова

В Крыму обвинили Киев в планах обострить обстановку вокруг полуострова

Украинские власти создают "крымскую платформу" с целью обострить обстановку вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:49

2020-11-14T12:49

2020-11-14T12:49

дмитрий кулеба

евразийский экономический союз

георгий мурадов

мид украины

германия

республика крым

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Украинские власти создают "крымскую платформу" с целью обострить обстановку вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.При этом, по его словам, Крым продолжает налаживать отношения по целому ряду направлений со многими странами мира, вопреки попыткам киевских властей препятствовать этой деятельности."Работаем над оживлением отношений со странами Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. У нас развивается сирийское и ближневосточное направление. Есть наработки по странам Африки. Мы ожидаем, что после спада волны пандемии, возобновятся активные контакты со странами Азии, включая Индию и Китай. Активизируется тема сотрудничества с Ираном", - сказал Мурадов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/krym-1581727702.html

германия

республика крым

сша

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дмитрий кулеба, евразийский экономический союз, георгий мурадов, мид украины, германия, республика крым, сша, в мире