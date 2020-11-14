Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584657697.html
Заразившийся коронавирусом Зеленский рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Зеленский рассказал о своем состоянии
Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, находясь на... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:16
2020-11-14T20:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6dc8fd4b0264d21e1820336b9659d4d0.jpg
КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, находясь на самоизоляции.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве."Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции. Чувствую себя достаточно хорошо. Говорят, что главный залог выздоровления – это хорошее настроение", - сказал Зеленский в своем видеоблоге в субботу. Видео глава государства опубликовал в своем Telegram.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 525 176 человек, выздоровели - 238 811 человек, зафиксировано летальных случаев – 9508. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2d1ea75584adf0f245af7ffcdedadd5f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

Заразившийся коронавирусом Зеленский рассказал о своем состоянии

20:16 14.11.2020
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, находясь на самоизоляции.
В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
"Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции. Чувствую себя достаточно хорошо. Говорят, что главный залог выздоровления – это хорошее настроение", - сказал Зеленский в своем видеоблоге в субботу. Видео глава государства опубликовал в своем Telegram.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 525 176 человек, выздоровели - 238 811 человек, зафиксировано летальных случаев – 9508.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Лента новостейМолния