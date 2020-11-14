https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584657697.html
Заразившийся коронавирусом Зеленский рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Зеленский рассказал о своем состоянии
Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, находясь на... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:16
2020-11-14T20:16
2020-11-14T20:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, находясь на самоизоляции.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве."Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции. Чувствую себя достаточно хорошо. Говорят, что главный залог выздоровления – это хорошее настроение", - сказал Зеленский в своем видеоблоге в субботу. Видео глава государства опубликовал в своем Telegram.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 525 176 человек, выздоровели - 238 811 человек, зафиксировано летальных случаев – 9508. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире