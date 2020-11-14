Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584615540.html
На Кубе выявили коронавирус у 34 российских туристов
На Кубе выявили коронавирус у 34 российских туристов
Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:25
2020-11-14T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579976413_0:61:3033:1767_1400x0_80_0_0_05ad2e7df1462e542e4b915a41073227.jpg
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе."Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительном тесте на коронавирус у 34 россиян", - сказала Мгеладзе.Консул со ссылкой на туроператора сообщила, что последние тесты показали отрицательный результат у восьми зараженных человек с туристического рейса, который прибыл 3 ноября. Сейчас они ждут выезда из гостиницы Ла-Гранхита, где их размещали после больницы, в свои отели.Кубинские власти после оценки санитарной ситуации с приезжающими туристами приняли решение выделить для зараженных COVID туристов 4-звездочную гостиницу на острове Соль Кайо-Коко. До этого их направляли в две соседних провинции, Санта-Клара и Сьего-де-Авила."Сегодня вечером они должны перевезти туда всех больных, гостиницу специально деконсервировали и укомплектовали, по информации кубинской стороны, медицинским оборудованием", - пояснила Мгеладзе.Ввиду высокого числа случаев COVID-19 среди туристов из России министерство туризма Кубы рекомендовало отдыхающим "усилить индивидуальный эпидемиологический контроль" перед вылетом на Кубу, чтобы не заражаться до отправления.По прибытии на остров все путешественники проходят обязательный ПЦР-тест на новый коронавирус, после чего в течение суток до получения результатов теста они ограничены в передвижении по стране и должны находиться в своих гостиницах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564511.html
https://ria.ru/20201113/raznovidnosti-1584531223.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579976413_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_e4a83857c50b6a3105b4f74ae719d208.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, куба

На Кубе выявили коронавирус у 34 российских туристов

13:25 14.11.2020
 
© AP Photo / Ramon EspinosaДевочки в защитных масках ждут своих родителей на улице Гаваны
Девочки в защитных масках ждут своих родителей на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Ramon Espinosa
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
"Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительном тесте на коронавирус у 34 россиян", - сказала Мгеладзе.
Измерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 21:38Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19
Консул со ссылкой на туроператора сообщила, что последние тесты показали отрицательный результат у восьми зараженных человек с туристического рейса, который прибыл 3 ноября. Сейчас они ждут выезда из гостиницы Ла-Гранхита, где их размещали после больницы, в свои отели.
Кубинские власти после оценки санитарной ситуации с приезжающими туристами приняли решение выделить для зараженных COVID туристов 4-звездочную гостиницу на острове Соль Кайо-Коко. До этого их направляли в две соседних провинции, Санта-Клара и Сьего-де-Авила.
"Сегодня вечером они должны перевезти туда всех больных, гостиницу специально деконсервировали и укомплектовали, по информации кубинской стороны, медицинским оборудованием", - пояснила Мгеладзе.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 17:46Распространение нового коронавируса
Мясников рассказал о трех разновидностях коронавируса
Ввиду высокого числа случаев COVID-19 среди туристов из России министерство туризма Кубы рекомендовало отдыхающим "усилить индивидуальный эпидемиологический контроль" перед вылетом на Кубу, чтобы не заражаться до отправления.
По прибытии на остров все путешественники проходят обязательный ПЦР-тест на новый коронавирус, после чего в течение суток до получения результатов теста они ограничены в передвижении по стране и должны находиться в своих гостиницах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмКуба
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Лента новостейМолния