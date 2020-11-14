https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584615540.html
На Кубе выявили коронавирус у 34 российских туристов
На Кубе выявили коронавирус у 34 российских туристов
Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:25
2020-11-14T13:25
2020-11-14T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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новости - туризм
куба
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МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе."Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительном тесте на коронавирус у 34 россиян", - сказала Мгеладзе.Консул со ссылкой на туроператора сообщила, что последние тесты показали отрицательный результат у восьми зараженных человек с туристического рейса, который прибыл 3 ноября. Сейчас они ждут выезда из гостиницы Ла-Гранхита, где их размещали после больницы, в свои отели.Кубинские власти после оценки санитарной ситуации с приезжающими туристами приняли решение выделить для зараженных COVID туристов 4-звездочную гостиницу на острове Соль Кайо-Коко. До этого их направляли в две соседних провинции, Санта-Клара и Сьего-де-Авила."Сегодня вечером они должны перевезти туда всех больных, гостиницу специально деконсервировали и укомплектовали, по информации кубинской стороны, медицинским оборудованием", - пояснила Мгеладзе.Ввиду высокого числа случаев COVID-19 среди туристов из России министерство туризма Кубы рекомендовало отдыхающим "усилить индивидуальный эпидемиологический контроль" перед вылетом на Кубу, чтобы не заражаться до отправления.По прибытии на остров все путешественники проходят обязательный ПЦР-тест на новый коронавирус, после чего в течение суток до получения результатов теста они ограничены в передвижении по стране и должны находиться в своих гостиницах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564511.html
https://ria.ru/20201113/raznovidnosti-1584531223.html
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, куба
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости.
Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе
достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
"Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительном тесте на коронавирус у 34 россиян", - сказала Мгеладзе.
Консул со ссылкой на туроператора сообщила, что последние тесты показали отрицательный результат у восьми зараженных человек с туристического рейса, который прибыл 3 ноября. Сейчас они ждут выезда из гостиницы Ла-Гранхита, где их размещали после больницы, в свои отели.
Кубинские власти после оценки санитарной ситуации с приезжающими туристами приняли решение выделить для зараженных COVID туристов 4-звездочную гостиницу на острове Соль Кайо-Коко. До этого их направляли в две соседних провинции, Санта-Клара
и Сьего-де-Авила.
"Сегодня вечером они должны перевезти туда всех больных, гостиницу специально деконсервировали и укомплектовали, по информации кубинской стороны, медицинским оборудованием", - пояснила Мгеладзе.
Ввиду высокого числа случаев COVID-19 среди туристов из России министерство туризма Кубы рекомендовало отдыхающим "усилить индивидуальный эпидемиологический контроль" перед вылетом на Кубу, чтобы не заражаться до отправления.
По прибытии на остров все путешественники проходят обязательный ПЦР-тест на новый коронавирус, после чего в течение суток до получения результатов теста они ограничены в передвижении по стране и должны находиться в своих гостиницах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф