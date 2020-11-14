https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584615540.html

На Кубе выявили коронавирус у 34 российских туристов

На Кубе выявили коронавирус у 34 российских туристов

Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:25

2020-11-14T13:25

2020-11-14T13:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

куба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579976413_0:61:3033:1767_1400x0_80_0_0_05ad2e7df1462e542e4b915a41073227.jpg

МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Общее число зараженных COVID-19 российских туристов на Кубе достигло 34, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе."Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительном тесте на коронавирус у 34 россиян", - сказала Мгеладзе.Консул со ссылкой на туроператора сообщила, что последние тесты показали отрицательный результат у восьми зараженных человек с туристического рейса, который прибыл 3 ноября. Сейчас они ждут выезда из гостиницы Ла-Гранхита, где их размещали после больницы, в свои отели.Кубинские власти после оценки санитарной ситуации с приезжающими туристами приняли решение выделить для зараженных COVID туристов 4-звездочную гостиницу на острове Соль Кайо-Коко. До этого их направляли в две соседних провинции, Санта-Клара и Сьего-де-Авила."Сегодня вечером они должны перевезти туда всех больных, гостиницу специально деконсервировали и укомплектовали, по информации кубинской стороны, медицинским оборудованием", - пояснила Мгеладзе.Ввиду высокого числа случаев COVID-19 среди туристов из России министерство туризма Кубы рекомендовало отдыхающим "усилить индивидуальный эпидемиологический контроль" перед вылетом на Кубу, чтобы не заражаться до отправления.По прибытии на остров все путешественники проходят обязательный ПЦР-тест на новый коронавирус, после чего в течение суток до получения результатов теста они ограничены в передвижении по стране и должны находиться в своих гостиницах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564511.html

https://ria.ru/20201113/raznovidnosti-1584531223.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, куба