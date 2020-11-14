https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584614875.html

Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате

Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о решении отложить вопрос с вакцинацией от коронавируса. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:18

2020-11-14T13:18

2020-11-14T13:18

распространение нового коронавируса

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

дональд трамп

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о решении отложить вопрос с вакцинацией от коронавируса.Ранее Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для жителей США в апреле следующего года за исключением штата Нью-Йорк. По его словам, губернатор штата "по политическим причинам" решил отложить вопрос с вакцинацией.Губернатор отметил, что жители штата обеспокоены политическим вмешательством президента в вопросы производства вакцины и утверждения препарата. По его словам, дело здесь не в том, "доверяют ли люди производителям вакцин или фармацевтическим компаниям".В середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583832313.html

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578018.html

нью-йорк (штат)

сша

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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, нью-йорк (штат), сша, в мире