Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о решении отложить вопрос с вакцинацией от коронавируса.
Ранее Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для жителей США в апреле следующего года за исключением штата Нью-Йорк. По его словам, губернатор штата "по политическим причинам" решил отложить вопрос с вакцинацией.
"Все, что он (Трамп) сказал, неправда. Сюрприз-сюрприз", - заявил Куомо в эфире телеканала MSNBC.
Губернатор отметил, что жители штата обеспокоены политическим вмешательством президента в вопросы производства вакцины и утверждения препарата. По его словам, дело здесь не в том, "доверяют ли люди производителям вакцин или фармацевтическим компаниям".
"Вопрос в том, как укрепить доверие, и некоторые штаты заявили, что создадут собственный научный совет, который проверит информацию… И затем мы сможем действительно быстро внедрять и распространять вакцину. Президент любит обращать внимание на Нью-Йорк, потому что для него он постоянная проблема", - подчеркнул Куомо.
В середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.
В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.
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