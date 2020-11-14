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Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате
Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о решении отложить вопрос с вакцинацией от коронавируса. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:18
2020-11-14T13:18
распространение нового коронавируса
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
дональд трамп
нью-йорк (штат)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о решении отложить вопрос с вакцинацией от коронавируса.Ранее Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для жителей США в апреле следующего года за исключением штата Нью-Йорк. По его словам, губернатор штата "по политическим причинам" решил отложить вопрос с вакцинацией.Губернатор отметил, что жители штата обеспокоены политическим вмешательством президента в вопросы производства вакцины и утверждения препарата. По его словам, дело здесь не в том, "доверяют ли люди производителям вакцин или фармацевтическим компаниям".В середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, нью-йорк (штат), сша, в мире

Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате

13:18 14.11.2020
 
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о решении отложить вопрос с вакцинацией от коронавируса.
Ранее Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для жителей США в апреле следующего года за исключением штата Нью-Йорк. По его словам, губернатор штата "по политическим причинам" решил отложить вопрос с вакцинацией.
"Все, что он (Трамп) сказал, неправда. Сюрприз-сюрприз", - заявил Куомо в эфире телеканала MSNBC.
Губернатор отметил, что жители штата обеспокоены политическим вмешательством президента в вопросы производства вакцины и утверждения препарата. По его словам, дело здесь не в том, "доверяют ли люди производителям вакцин или фармацевтическим компаниям".
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"Вопрос в том, как укрепить доверие, и некоторые штаты заявили, что создадут собственный научный совет, который проверит информацию… И затем мы сможем действительно быстро внедрять и распространять вакцину. Президент любит обращать внимание на Нью-Йорк, потому что для него он постоянная проблема", - подчеркнул Куомо.
В середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.
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В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Дональд ТрампНью-Йорк (штат)СШАВ мире
 
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