Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19
13:13 14.11.2020 (обновлено: 17:08 14.11.2020)
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы нередко развиваются при коронавирусной инфекции, при появлении симптомов болезней сердца после COVID-19 следует сразу обращаться к специалистам, заявил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.
"При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам", - сказал Шляхто, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Он отметил, что пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии нужно придерживаться правил здорового образа жизни, соблюдать рекомендованную диету, а также принимать назначенные специалистом препараты.
При этом плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям, подчеркнул Шляхто.
"Методы самоконтроля с ведением дневников, опросников для самостоятельного заполнения, в том числе с использованием соответствующих приложений и сервисов, приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии", - пояснил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.