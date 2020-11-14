https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584613922.html

Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19

Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы нередко развиваются при коронавирусной инфекции, при появлении симптомов болезней сердца после COVID-19... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:13

2020-11-14T13:13

2020-11-14T17:08

распространение нового коронавируса

евгений шляхто

коронавирус в россии

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы нередко развиваются при коронавирусной инфекции, при появлении симптомов болезней сердца после COVID-19 следует сразу обращаться к специалистам, заявил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.Он отметил, что пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии нужно придерживаться правил здорового образа жизни, соблюдать рекомендованную диету, а также принимать назначенные специалистом препараты.При этом плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям, подчеркнул Шляхто.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598253.html

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евгений шляхто, коронавирус в россии, российская академия наук, общество