https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584612257.html

Онищенко прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в России

Онищенко прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ прогнозируемый, он идет не по всей стране, а в ряде регионов, заявил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:03

2020-11-14T13:03

2020-11-14T13:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

москва

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ прогнозируемый, он идет не по всей стране, а в ряде регионов, заявил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702, общее число достигло 1 903 253 случаев.Он добавил, что в Москве заболеваемость также остается на достаточно высоком уровне, но при этом большого подъема нет, что объясняется уже накопившейся иммунной прослойкой среди населения. "Я надеюсь, что до значительной части населения удалось достучаться и они пользуются теми мерами личной профилактики, которая им была рекомендована", - сказал академик.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598253.html

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коронавирус в россии, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество