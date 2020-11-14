Онищенко прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в России
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ прогнозируемый, он идет не по всей стране, а в ряде регионов, заявил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702, общее число достигло 1 903 253 случаев.
"Идет эпидемический рост, он прогнозируемый. Он идет не по всей стране тотально, а идет в ряде регионов. По тем данным, которыми мы располагаем, сегодня неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири, это объясняется прежде всего тем, что они позднее вступили в эпидемический процесс", - сказал Онищенко.
Он добавил, что в Москве заболеваемость также остается на достаточно высоком уровне, но при этом большого подъема нет, что объясняется уже накопившейся иммунной прослойкой среди населения. "Я надеюсь, что до значительной части населения удалось достучаться и они пользуются теми мерами личной профилактики, которая им была рекомендована", - сказал академик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.