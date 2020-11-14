https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598740.html

В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:05

2020-11-14T11:05

2020-11-14T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика дагестан

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581952260_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6cb5f1e384680e770f87eb49daeb6da6.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, общество