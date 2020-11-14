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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598740.html
В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки
В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:05
2020-11-14T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, общество

В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

11:05 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник у машины скорой помощи в Москве
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,6% 2. Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7% 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанОбщество
 
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