https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584582906.html

Врач порекомендовал россиянам молчать из-за коронавируса

Врач порекомендовал россиянам молчать из-за коронавируса

Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков рассказал в интервью радио Sputnik о повышенном риске инфицирования... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T07:31

2020-11-14T07:31

2020-11-14T07:31

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

михаил лебедев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков рассказал в интервью радио Sputnik о повышенном риске инфицирования коронавирусной инфекцией при разговоре и посоветовал россиянам "молчать".Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Специалист рекомендует носить медицинские маски во время разговора, либо вовсе молчать, поскольку сдержанность в общении снижает риск инфицирования.По его словам, если собеседник плохо слышит вас из-за маски, и ее приходится снять, необходимо отойти от человека на расстояние не менее полутора метров.Неожиданный фактор зараженияМедик также высказался о влиянии эмоций человека на риск инфицирования коронавирусом. Агрессивные попытки доказать человеку, отказывающемуся носить маски, его неправоту нередко бывают более опасными, чем его игнорирование. По мнению эксперта, следует оставить нарушение контролирующим органам. "Чем громче, эмоциональнее и агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц", — подчеркнул Тимаков.Врач уточнил, что в таких ситуациях вирус выделяется в больших количествах, чем если бы нарушители масочного режима стояли в толпе людей в средствах защиты. Риск инфицирования через едуЗаражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, отметил ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной."Чтобы избежать заражения, важно соблюдать все требования Роспотребнадзора", — рассказал Лебедев.Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте.Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564783.html

https://ria.ru/20201113/sposob-1584505514.html

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578685.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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евгений тимаков, михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество