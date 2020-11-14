Названы не болеющие тяжелой формой COVID-19 люди
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести COVID-19 в тяжелой форме.
"Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает", — сказал Зверев в беседе с "Парламентской газетой".
Кроме того, медик отметил, что больные в тяжелой форме опаснее для окружающих из-за более активного выделения вируса, чем те, кто переносит коронавирус в легкой форме. Однако Зверев подчеркнул, что прямой зависимости в этой ситуации нет.
"Молчать" из-за COVID-19
Ранее инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков посоветовал россиянам "молчать" во время эпидемии COVID-19 в стране.
Как отметил специалист, при разговоре в воздух попадает большее количество вирусных частиц, что повышает вероятность заражения окружающих.
"Формулировку "молчание – золото" никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка", — отметил Тимаков.
В связи с этим медик посоветовал носить средства индивидуальной защиты или молчать, чтобы снизить риск распространения заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.