https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584582486.html

Названы не болеющие тяжелой формой COVID-19 люди

Названы не болеющие тяжелой формой COVID-19 люди

Научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести COVID-19 в тяжелой форме. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T07:11

2020-11-14T07:11

2020-11-14T07:11

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

александр карабиненко

виталий зверев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести COVID-19 в тяжелой форме.Кроме того, медик отметил, что больные в тяжелой форме опаснее для окружающих из-за более активного выделения вируса, чем те, кто переносит коронавирус в легкой форме. Однако Зверев подчеркнул, что прямой зависимости в этой ситуации нет."Молчать" из-за COVID-19Ранее инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков посоветовал россиянам "молчать" во время эпидемии COVID-19 в стране.Как отметил специалист, при разговоре в воздух попадает большее количество вирусных частиц, что повышает вероятность заражения окружающих.В связи с этим медик посоветовал носить средства индивидуальной защиты или молчать, чтобы снизить риск распространения заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vrach-1584515989.html

https://ria.ru/20201111/bessimptomno-1584200751.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евгений тимаков, александр карабиненко, виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество