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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584582486.html
Названы не болеющие тяжелой формой COVID-19 люди
Названы не болеющие тяжелой формой COVID-19 люди
Научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести COVID-19 в тяжелой форме. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T07:11
2020-11-14T07:11
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
александр карабиненко
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести COVID-19 в тяжелой форме.Кроме того, медик отметил, что больные в тяжелой форме опаснее для окружающих из-за более активного выделения вируса, чем те, кто переносит коронавирус в легкой форме. Однако Зверев подчеркнул, что прямой зависимости в этой ситуации нет."Молчать" из-за COVID-19Ранее инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков посоветовал россиянам "молчать" во время эпидемии COVID-19 в стране.Как отметил специалист, при разговоре в воздух попадает большее количество вирусных частиц, что повышает вероятность заражения окружающих.В связи с этим медик посоветовал носить средства индивидуальной защиты или молчать, чтобы снизить риск распространения заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/vrach-1584515989.html
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евгений тимаков, александр карабиненко, виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Названы не болеющие тяжелой формой COVID-19 люди

07:11 14.11.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести COVID-19 в тяжелой форме.

"Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает", — сказал Зверев в беседе с "Парламентской газетой".

Кроме того, медик отметил, что больные в тяжелой форме опаснее для окружающих из-за более активного выделения вируса, чем те, кто переносит коронавирус в легкой форме. Однако Зверев подчеркнул, что прямой зависимости в этой ситуации нет.

"Молчать" из-за COVID-19

Ранее инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков посоветовал россиянам "молчать" во время эпидемии COVID-19 в стране.
Медицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Как отметил специалист, при разговоре в воздух попадает большее количество вирусных частиц, что повышает вероятность заражения окружающих.
"Формулировку "молчание – золото" никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка", — отметил Тимаков.
В связи с этим медик посоветовал носить средства индивидуальной защиты или молчать, чтобы снизить риск распространения заболевания.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковАлександр КарабиненкоВиталий ЗверевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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