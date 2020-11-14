https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584576364.html

ВОЗ рекомендовала не совершать поездки во время COVID-19

ВОЗ рекомендовала не совершать поездки во время COVID-19

Поездки во время пандемии коронавируса нежелательны, но если перемещения необходимы, нужно соблюдать дистанцию и по мере возможности открывать окна в поездах,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T01:02

2020-11-14T01:02

2020-11-14T07:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

цюрих

в мире

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ЦЮРИХ, 14 ноя – РИА Новости. Поездки во время пандемии коронавируса нежелательны, но если перемещения необходимы, нужно соблюдать дистанцию и по мере возможности открывать окна в поездах, автомобилях и автобусах, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.По ее словам, необходимо пытаться сохранить дистанцию при нахождении в самолете, поезде или автобусе."Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску", - сказала эксперт.Сваминатан также рекомендовала иметь с собой дезинфицирующее средство, часто мыть руки с мылом. Тем, кто чувствует недомогание, у кого есть кашель или температура, эксперт рекомендовала отложить поездку."Если вы прибываете в пункт назначения, где вам нужно встретиться с людьми, которые находятся в группе риска, вам лучше пройти 14-дневный карантин", - добавила она.В связи с приближением праздников Сваминатан призвала отмечать их в кругу семьи."Постарайтесь свести к минимуму встречи, на которых собирается много разных домохозяйств и семей, потому что это всегда увеличивает риск заражения", - сказала эксперт.Она добавила, что в странах, где позволяет погода, семейные мероприятия стоит проводить на свежем воздухе.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584401062.html

цюрих

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коронавирус covid-19, воз, цюрих, в мире