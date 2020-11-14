https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584576364.html
ВОЗ рекомендовала не совершать поездки во время COVID-19
ВОЗ рекомендовала не совершать поездки во время COVID-19
Поездки во время пандемии коронавируса нежелательны, но если перемещения необходимы, нужно соблюдать дистанцию и по мере возможности открывать окна в поездах,... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T01:02
2020-11-14T01:02
2020-11-14T07:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
цюрих
в мире
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ЦЮРИХ, 14 ноя – РИА Новости. Поездки во время пандемии коронавируса нежелательны, но если перемещения необходимы, нужно соблюдать дистанцию и по мере возможности открывать окна в поездах, автомобилях и автобусах, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.По ее словам, необходимо пытаться сохранить дистанцию при нахождении в самолете, поезде или автобусе."Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску", - сказала эксперт.Сваминатан также рекомендовала иметь с собой дезинфицирующее средство, часто мыть руки с мылом. Тем, кто чувствует недомогание, у кого есть кашель или температура, эксперт рекомендовала отложить поездку."Если вы прибываете в пункт назначения, где вам нужно встретиться с людьми, которые находятся в группе риска, вам лучше пройти 14-дневный карантин", - добавила она.В связи с приближением праздников Сваминатан призвала отмечать их в кругу семьи."Постарайтесь свести к минимуму встречи, на которых собирается много разных домохозяйств и семей, потому что это всегда увеличивает риск заражения", - сказала эксперт.Она добавила, что в странах, где позволяет погода, семейные мероприятия стоит проводить на свежем воздухе.
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584401062.html
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коронавирус covid-19, воз, цюрих, в мире
ЦЮРИХ, 14 ноя – РИА Новости.
Поездки во время пандемии коронавируса нежелательны, но если перемещения необходимы, нужно соблюдать дистанцию и по мере возможности открывать окна в поездах, автомобилях и автобусах, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Сумия Сваминатан.
"Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски. Мы знаем, что ни одно путешествие не будет безрисковым, но мы можем сделать многое, чтобы минимизировать этот риск", - говорится в видеокомментарии Сваминатан, опубликованном в официальном аккаунте ВОЗ в Instagram.
По ее словам, необходимо пытаться сохранить дистанцию при нахождении в самолете, поезде или автобусе.
"Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску", - сказала эксперт.
Сваминатан также рекомендовала иметь с собой дезинфицирующее средство, часто мыть руки с мылом. Тем, кто чувствует недомогание, у кого есть кашель или температура, эксперт рекомендовала отложить поездку.
"Если вы прибываете в пункт назначения, где вам нужно встретиться с людьми, которые находятся в группе риска, вам лучше пройти 14-дневный карантин", - добавила она.
В связи с приближением праздников Сваминатан призвала отмечать их в кругу семьи.
"Постарайтесь свести к минимуму встречи, на которых собирается много разных домохозяйств и семей, потому что это всегда увеличивает риск заражения", - сказала эксперт.
Она добавила, что в странах, где позволяет погода, семейные мероприятия стоит проводить на свежем воздухе.